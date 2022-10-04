За що вагітні в Україні не повинні платити у лікарні: перелік послуг

В Україні під час війни вагітним жінкам важливо знати, які послуги для них безкоштовні та які документи для цього потрібні.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Так, програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".
Загалом у пакет входить:
Майбутні мами потрапити до гінеколога безоплатно можуть як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем.
Окрім того, якщо вагітна потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Вже там жінці безкоштовно надається уся необхідна меддопомога в рамках стаціонарного пакета.
Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб вона може захистити себе можна завдяки вакцинації.
Лікарі назвали перелік рекомендованих вакцинацій:
Раніше ми називали список лікарів, до яких можна звертатися без направлення.
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