За що вагітні в Україні не повинні платити у лікарні: перелік послуг

Так, програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Загалом у пакет входить:

спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації;

усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження);

інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіо-токографія);

неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;

профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів.

Майбутні мами потрапити до гінеколога безоплатно можуть як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем.

Окрім того, якщо вагітна потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Вже там жінці безкоштовно надається уся необхідна меддопомога в рамках стаціонарного пакета.

Вакцинація під час вагітності

Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб вона може захистити себе можна завдяки вакцинації.

Лікарі назвали перелік рекомендованих вакцинацій: