За что беременные в Украине не должны платить в больнице: список услуг

В Украине во время войны беременным женщинам важно знать, какие услуги для них бесплатны и какие документы для этого нужны.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Так, программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Для этого нужно обратиться к гинекологу в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
В пакет входит:
Будущие мамы попасть к гинекологу бесплатно могут как по направлению врача, так и без. Главное условие - декларация с семейным врачом.
Кроме того, если беременная нуждается в госпитализации, то гинеколог направляет ее в стационар. Там уже женщине бесплатно предоставляется вся необходимая медпомощь в рамках стационарного пакета.
Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней она может защитить себя благодаря вакцинации.
Врачи назвали перечень рекомендованных вакцинаций:
Раньше мы называли список врачей, к которым можно обращаться без направления.
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