Список врачей, к которым можно обращаться без направления
Украинцы могут обращаться без направления к врачам первичного звена (семейным, терапевтам, педиатрам), а также к некоторым медикам вторичного звена.
Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.
Кто выписывает направление
В Минздраве отмечают, что именно врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, а также могут назначить (если состояние пациента этого требует):
- дополнительные обследования,
- процедуры,
- госпитализацию и тому подобное.
Ваш врач сформирует вам электронное направление, но в условиях войны это может быть и бумажная форма.
К этим врачам можно идти без направления:
- гинекологу, в том числе детскому,
- психиатру,
- наркологу,
- стоматологу (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),
- фтизиатру,
- врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Это важно!
В условиях войны наличие декларации для внутренне перемещенных лиц также не является обязательным.
О том, кто может выписывать направление, какой срок его действия и какую информацию оно должно содержать, смотрите по ссылке.
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