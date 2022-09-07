ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Список врачей, к которым можно обращаться без направления

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 11:36
Список врачей, к которым можно обращаться без направления Фото: К каким врачам можно идти без направления (zoda.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы могут обращаться без направления к врачам первичного звена (семейным, терапевтам, педиатрам), а также к некоторым медикам вторичного звена.

Об этом напомнили в Министерстве здравоохранения.

Кто выписывает направление

В Минздраве отмечают, что именно врачи первичного звена принимают решение о привлечении к лечению специалиста другой специализации, а также могут назначить (если состояние пациента этого требует):

  • дополнительные обследования,
  • процедуры,
  • госпитализацию и тому подобное.

Ваш врач сформирует вам электронное направление, но в условиях войны это может быть и бумажная форма.

К этим врачам можно идти без направления:

  • гинекологу, в том числе детскому,
  • психиатру,
  • наркологу,
  • стоматологу (плановая помощь для детей и ургентная для детей и взрослых),
  • фтизиатру,
  • врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Это важно!

В условиях войны наличие декларации для внутренне перемещенных лиц также не является обязательным.

О том, кто может выписывать направление, какой срок его действия и какую информацию оно должно содержать, смотрите по ссылке.

Ранее мы писали, что врач рассказал правду про "кашель, что опустился".

Также читайте, приводит ли холестерин к болезням сердца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины здоровье врачи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь