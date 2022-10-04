За що вагітні в Україні не повинні платити у лікарні: перелік послуг
В Україні під час війни вагітним жінкам важливо знати, які послуги для них безкоштовні та які документи для цього потрібні.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Так, програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".
Загалом у пакет входить:
- спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації;
- усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження);
- інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіо-токографія);
- неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;
- профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів.
Майбутні мами потрапити до гінеколога безоплатно можуть як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем.
Окрім того, якщо вагітна потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Вже там жінці безкоштовно надається уся необхідна меддопомога в рамках стаціонарного пакета.
Вакцинація під час вагітності
Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб вона може захистити себе можна завдяки вакцинації.
Лікарі назвали перелік рекомендованих вакцинацій:
- Дифтерія і правець - щеплення від них слід повторювати кожні 10 років. Вакцинація під час вагітності забезпечить імунітет проти правця і мамі, і дитині. Ревакцинація безоплатна;
- COVID-19 може мати тяжкі наслідки для вагітної та дитини. Вакцинація рекомендована на будь-якому терміні вагітності та є безоплатною;
- У виняткових випадках вагітним можуть зробити екстрену вакцинацію. Наприклад, якщо вагітну вкусила тварина. В такому разі показаний курс щеплень антирабічною вакциною;
- Вагітні мають підвищений ризик тяжкого перебігу грипу. Щеплення рекомендоване вагітним та жінкам, які планують вагітність. Вакцину можна придбати власним коштом і вакцинуватися в сімейного лікаря.
Раніше ми називали список лікарів, до яких можна звертатися без направлення.
Також ми писали, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.