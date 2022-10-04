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За що вагітні в Україні не повинні платити у лікарні: перелік послуг

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Вівторок 04 жовтня 2022 12:13
За що вагітні в Україні не повинні платити у лікарні: перелік послуг Що безкоштовно для вагітних в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні під час війни вагітним жінкам важливо знати, які послуги для них безкоштовні та які документи для цього потрібні.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Так, програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю. Для цього потрібно звернутись до гінеколога в лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Загалом у пакет входить:

  • спостереження акушера-гінеколога, обстеження, консультації;
  • усі необхідні лабораторні дослідження (розгорнутий аналіз крові, сечі, дослідження на інфекції та віруси, біохімічний аналіз крові, мікроскопічні та цитологічні обстеження);
  • інструментальні дослідження (УЗД, кардіограма, кардіо-токографія);
  • неінвазивна діагностика для виявлення факторів ризику для здоров'я жінки;
  • профілактика ускладнень під час вагітності та після пологів.

Майбутні мами потрапити до гінеколога безоплатно можуть як за направленням лікаря, так і без. Головна умова - декларація з сімейним лікарем.

Окрім того, якщо вагітна потребує госпіталізації, то гінеколог направляє її в стаціонар. Вже там жінці безкоштовно надається уся необхідна меддопомога в рамках стаціонарного пакета.

Вакцинація під час вагітності

Під час вагітності жінка має дбати не лише про власне здоров’я, а й про здоров’я майбутньої дитини. Від деяких хвороб вона може захистити себе можна завдяки вакцинації.

Лікарі назвали перелік рекомендованих вакцинацій:

  • Дифтерія і правець - щеплення від них слід повторювати кожні 10 років. Вакцинація під час вагітності забезпечить імунітет проти правця і мамі, і дитині. Ревакцинація безоплатна;
  • COVID-19 може мати тяжкі наслідки для вагітної та дитини. Вакцинація рекомендована на будь-якому терміні вагітності та є безоплатною;
  • У виняткових випадках вагітним можуть зробити екстрену вакцинацію. Наприклад, якщо вагітну вкусила тварина. В такому разі показаний курс щеплень антирабічною вакциною;
  • Вагітні мають підвищений ризик тяжкого перебігу грипу. Щеплення рекомендоване вагітним та жінкам, які планують вагітність. Вакцину можна придбати власним коштом і вакцинуватися в сімейного лікаря.

Раніше ми називали список лікарів, до яких можна звертатися без направлення.

Також ми писали, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.

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