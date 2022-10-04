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За что беременные в Украине не должны платить в больнице: список услуг

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Вторник 04 октября 2022 12:13
За что беременные в Украине не должны платить в больнице: список услуг Что бесплатно для беременных в Украине (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине во время войны беременным женщинам важно знать, какие услуги для них бесплатны и какие документы для этого нужны.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Так, программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Для этого нужно обратиться к гинекологу в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

В пакет входит:

  • наблюдение акушера-гинеколога, обследование, консультации;
  • все необходимые лабораторные исследования (развернутый анализ крови, мочи, исследования на инфекции и вирусы, биохимический анализ крови, микроскопические и цитологические обследования);
  • инструментальные исследования (УЗИ, кардиограмма, кардио-токография);
  • неинвазивная диагностика для выявления факторов риска здоровья женщины;
  • профилактика осложнений во время беременности и после родов.

Будущие мамы попасть к гинекологу бесплатно могут как по направлению врача, так и без. Главное условие - декларация с семейным врачом.

Кроме того, если беременная нуждается в госпитализации, то гинеколог направляет ее в стационар. Там уже женщине бесплатно предоставляется вся необходимая медпомощь в рамках стационарного пакета.

Вакцинация во время беременности

Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней она может защитить себя благодаря вакцинации.

Врачи назвали перечень рекомендованных вакцинаций:

  • Дифтерия и столбняк - прививки от них следует повторять каждые 10 лет. Вакцинация во время беременности обеспечит иммунитет против столбняка и маме, и ребенку. Ревакцинация безвозмездна;
  • COVID-19 может иметь тяжелые последствия для беременных и детей. Вакцинация рекомендована на любом сроке беременности и безвозмездна;
  • В исключительных случаях беременным могут произвести экстренную вакцинацию. Например, если беременную укусило животное. В таком случае показан курс прививок антирабической вакциной;
  • Беременные имеют повышенный риск тяжелого протекания гриппа. Прививка рекомендована беременным и женщинам, планирующим беременность. Вакцину можно приобрести за свой счет и вакцинироваться у семейного врача.

Раньше мы называли список врачей, к которым можно обращаться без направления.

Также мы писали, когда делать тест на беременность, чтобы получить самый точный результат.

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