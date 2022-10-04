За что беременные в Украине не должны платить в больнице: список услуг
В Украине во время войны беременным женщинам важно знать, какие услуги для них бесплатны и какие документы для этого нужны.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Так, программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Для этого нужно обратиться к гинекологу в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
В пакет входит:
- наблюдение акушера-гинеколога, обследование, консультации;
- все необходимые лабораторные исследования (развернутый анализ крови, мочи, исследования на инфекции и вирусы, биохимический анализ крови, микроскопические и цитологические обследования);
- инструментальные исследования (УЗИ, кардиограмма, кардио-токография);
- неинвазивная диагностика для выявления факторов риска здоровья женщины;
- профилактика осложнений во время беременности и после родов.
Будущие мамы попасть к гинекологу бесплатно могут как по направлению врача, так и без. Главное условие - декларация с семейным врачом.
Кроме того, если беременная нуждается в госпитализации, то гинеколог направляет ее в стационар. Там уже женщине бесплатно предоставляется вся необходимая медпомощь в рамках стационарного пакета.
Вакцинация во время беременности
Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней она может защитить себя благодаря вакцинации.
Врачи назвали перечень рекомендованных вакцинаций:
- Дифтерия и столбняк - прививки от них следует повторять каждые 10 лет. Вакцинация во время беременности обеспечит иммунитет против столбняка и маме, и ребенку. Ревакцинация безвозмездна;
- COVID-19 может иметь тяжелые последствия для беременных и детей. Вакцинация рекомендована на любом сроке беременности и безвозмездна;
- В исключительных случаях беременным могут произвести экстренную вакцинацию. Например, если беременную укусило животное. В таком случае показан курс прививок антирабической вакциной;
- Беременные имеют повышенный риск тяжелого протекания гриппа. Прививка рекомендована беременным и женщинам, планирующим беременность. Вакцину можно приобрести за свой счет и вакцинироваться у семейного врача.
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