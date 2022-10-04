За что беременные в Украине не должны платить в больнице: список услуг

В Украине во время войны беременным женщинам важно знать, какие услуги для них бесплатны и какие документы для этого нужны.

Так, программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью. Для этого нужно обратиться к гинекологу в больницу, у которой есть договор с НСЗУ за пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

В пакет входит:

наблюдение акушера-гинеколога, обследование, консультации;

все необходимые лабораторные исследования (развернутый анализ крови, мочи, исследования на инфекции и вирусы, биохимический анализ крови, микроскопические и цитологические обследования);

инструментальные исследования (УЗИ, кардиограмма, кардио-токография);

неинвазивная диагностика для выявления факторов риска здоровья женщины;

профилактика осложнений во время беременности и после родов.

Будущие мамы попасть к гинекологу бесплатно могут как по направлению врача, так и без. Главное условие - декларация с семейным врачом.

Кроме того, если беременная нуждается в госпитализации, то гинеколог направляет ее в стационар. Там уже женщине бесплатно предоставляется вся необходимая медпомощь в рамках стационарного пакета.

Вакцинация во время беременности

Во время беременности женщина должна заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье будущего ребенка. От некоторых болезней она может защитить себя благодаря вакцинации.

Врачи назвали перечень рекомендованных вакцинаций: