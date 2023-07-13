На що українці повинні звернути увагу під час відвідування салону краси чи перукарні

Вибираючи салон краси, зверніть увагу, чи дотримуються майстри базових правил гігієни. Кожен відвідувач повинен звернути увагу на певні речі, які повинні дотримуватись усі салони.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.
Відповідно до Правил побутового обслуговування населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 614 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення", в кожній перукарні або салоні краси має бути куточок споживача. В них повинна бути така інформація:
Інформація надається споживачу відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Фахівці кажуть, що розміщений на видному і доступному місці куточок споживача наочно демонструє легальність діяльності суб’єкта господарювання, відповідальне ставлення до додержання вимог та прав споживачів.
Розрахунки за надані послуги здійснюються в готівковій або в безготівковій формі відповідно до законодавства. Споживачу обов’язково видається розрахунковий документ, що підтверджує факт надання послуги.
У випадку порушення споживач може захистити свої права таким чином:
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