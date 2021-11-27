ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие салонные процедуры являются пустой тратой денег: перечень

Новина українською →
Суббота 27 ноября 2021 18:53
Какие салонные процедуры являются пустой тратой денег: перечень Какие услуги в салоне лучше не делать (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Многие парикмахеры стараются нажиться на клиентах, предлагая им ненужные манипуляции с прической. К тому же некоторые владельцы салонов устанавливают цены на услуги, которые должны быть бесплатными.

Поэтому во время посещения салона нужно быть осмотрительными, пишет The Sun.

От каких процедур лучше отказаться

Маска для волос

По словам соучредительницы парикмахерских "IGK" Лео Искьерда, на своей практике она сталкивалась с мастерами, которые предлагают после процедуры улучшить и увлажнить волосы масками или кондиционерами.

Она считает, что это пустая трата денег, ведь такую процедуру можно сделать самостоятельно и обойдется это гораздо дешевле. Более того, наносить на истощенные локоны увлажняющие маски - бесплатная услуга в большинстве салонов красоты.

Много фольги на голове

Во время окрашивания волос парикмахеры используют фольгу, чтобы краска равномерно прокрасила каждую прядь. В частности, в плохих салонах красоты у посетителей берут доплату за густоту волос, из-за которой якобы тратится больше времени и ресурсов.

Однако, для окрашивания волос нужно не так много фольги, поэтому опытные мастера умеют правильно расходовать материал.

Консультация

В некоторых парикмахерских предлагают платную консультацию перед основной процедурой. Специалисты говорят, что это пустая трата денег.

Поэтому лучше подыскать другого мастера, который вам поможет и проконсультирует бесплатно.

Ранее мы сообщали, как нужно расчесывать волосы, чтобы они не портились.

Также мы писали, что врач удивил фактами о выпадении волос.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы
LITE
Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить
Диетолог назвала мифы о хлебе, в которые не стоит верить