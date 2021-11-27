Какие салонные процедуры являются пустой тратой денег: перечень

Многие парикмахеры стараются нажиться на клиентах, предлагая им ненужные манипуляции с прической. К тому же некоторые владельцы салонов устанавливают цены на услуги, которые должны быть бесплатными.

Поэтому во время посещения салона нужно быть осмотрительными, пишет The Sun .

От каких процедур лучше отказаться

Маска для волос

По словам соучредительницы парикмахерских "IGK" Лео Искьерда, на своей практике она сталкивалась с мастерами, которые предлагают после процедуры улучшить и увлажнить волосы масками или кондиционерами.

Она считает, что это пустая трата денег, ведь такую процедуру можно сделать самостоятельно и обойдется это гораздо дешевле. Более того, наносить на истощенные локоны увлажняющие маски - бесплатная услуга в большинстве салонов красоты.

Много фольги на голове

Во время окрашивания волос парикмахеры используют фольгу, чтобы краска равномерно прокрасила каждую прядь. В частности, в плохих салонах красоты у посетителей берут доплату за густоту волос, из-за которой якобы тратится больше времени и ресурсов.

Однако, для окрашивания волос нужно не так много фольги, поэтому опытные мастера умеют правильно расходовать материал.

Консультация

В некоторых парикмахерских предлагают платную консультацию перед основной процедурой. Специалисты говорят, что это пустая трата денег.

Поэтому лучше подыскать другого мастера, который вам поможет и проконсультирует бесплатно.