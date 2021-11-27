Какие салонные процедуры являются пустой тратой денег: перечень
Многие парикмахеры стараются нажиться на клиентах, предлагая им ненужные манипуляции с прической. К тому же некоторые владельцы салонов устанавливают цены на услуги, которые должны быть бесплатными.
Поэтому во время посещения салона нужно быть осмотрительными, пишет The Sun.
От каких процедур лучше отказаться
Маска для волос
По словам соучредительницы парикмахерских "IGK" Лео Искьерда, на своей практике она сталкивалась с мастерами, которые предлагают после процедуры улучшить и увлажнить волосы масками или кондиционерами.
Она считает, что это пустая трата денег, ведь такую процедуру можно сделать самостоятельно и обойдется это гораздо дешевле. Более того, наносить на истощенные локоны увлажняющие маски - бесплатная услуга в большинстве салонов красоты.
Много фольги на голове
Во время окрашивания волос парикмахеры используют фольгу, чтобы краска равномерно прокрасила каждую прядь. В частности, в плохих салонах красоты у посетителей берут доплату за густоту волос, из-за которой якобы тратится больше времени и ресурсов.
Однако, для окрашивания волос нужно не так много фольги, поэтому опытные мастера умеют правильно расходовать материал.
Консультация
В некоторых парикмахерских предлагают платную консультацию перед основной процедурой. Специалисты говорят, что это пустая трата денег.
Поэтому лучше подыскать другого мастера, который вам поможет и проконсультирует бесплатно.
Ранее мы сообщали, как нужно расчесывать волосы, чтобы они не портились.
Также мы писали, что врач удивил фактами о выпадении волос.