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На что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской

На что обратить внимание при посещении салона красоты (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выбирая салон красоты, обратите внимание, соблюдают ли мастера базовых правил гигиены. Каждый посетитель должен обратить внимание на некоторые вещи, которые должны соблюдать все салоны.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.

Что необходимо знать

Согласно Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.06.2023 № 614 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения", в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя. У них должна быть следующая информация:

  • общие сведения об исполнителе
  • для юридических лиц: наименование юридического лица (обособленного подразделения), местонахождение, код согласно ЕГРПОУ, номер телефона
  • для физических лиц - предпринимателей: фамилия, имя и отчество, фактический адрес объекта предоставления услуг, номер телефона
  • официальные веб-сайты государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающие защиту прав потребителей
  • информация о работниках, обслуживающих потребителя
  • перечень предоставляемых бытовых услуг
  • цены и тарифы на услуги, материалы и изделия, утвержденные исполнителем
  • список категорий людей, которым законодательными актами установлены льготы

Информация предоставляется потребителю в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Специалисты говорят, что размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности предприятия, ответственное отношение к соблюдению требований и прав потребителей.

Как правильно оплачивать услуги

Расчеты за предоставленные услуги производятся в наличной или безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю обязательно выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления услуги.

Что делать в случае нарушения

В случае нарушения потребитель может защитить свои права следующим образом:

  • обратиться с письменным заявлением в администрацию парикмахерской с предложением исправить нарушение
  • в случае не решения вопроса администрацией заведения обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы
  • обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд. При удовлетворении требований потребителя суд решит вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба

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