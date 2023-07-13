На что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской

Выбирая салон красоты, обратите внимание, соблюдают ли мастера базовых правил гигиены. Каждый посетитель должен обратить внимание на некоторые вещи, которые должны соблюдать все салоны.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Согласно Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.06.2023 № 614 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения", в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя. У них должна быть следующая информация:
Информация предоставляется потребителю в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Специалисты говорят, что размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности предприятия, ответственное отношение к соблюдению требований и прав потребителей.
Расчеты за предоставленные услуги производятся в наличной или безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю обязательно выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления услуги.
В случае нарушения потребитель может защитить свои права следующим образом:
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