На что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской

Что необходимо знать

Согласно Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.06.2023 № 614 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения", в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя. У них должна быть следующая информация:

общие сведения об исполнителе

для юридических лиц: наименование юридического лица (обособленного подразделения), местонахождение, код согласно ЕГРПОУ, номер телефона

для физических лиц - предпринимателей: фамилия, имя и отчество, фактический адрес объекта предоставления услуг, номер телефона

официальные веб-сайты государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающие защиту прав потребителей

информация о работниках, обслуживающих потребителя

перечень предоставляемых бытовых услуг

цены и тарифы на услуги, материалы и изделия, утвержденные исполнителем

список категорий людей, которым законодательными актами установлены льготы

Информация предоставляется потребителю в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Специалисты говорят, что размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности предприятия, ответственное отношение к соблюдению требований и прав потребителей.

Как правильно оплачивать услуги

Расчеты за предоставленные услуги производятся в наличной или безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю обязательно выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления услуги.

Что делать в случае нарушения

В случае нарушения потребитель может защитить свои права следующим образом: