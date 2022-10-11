Що українці повинні зробити у лікаря для отримання допомоги: важливе пояснення

В Україні кожен пацієнт має зареєструватися в Реєстрі електронної системи охорони здоров'я. Для цього людині достатньо обрати собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для дитини.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.
Зокрема, при укладенні декларації лікар вносить дані про пацієнта в ЕСОЗ і таким чином реєструє в реєстрі.
Лікарю необхідні такі дані про пацієнта:
Також після внесення даних пацієнт перевіряє їх на відсутність помилок.
Якщо помилок немає, то лікар накладає на створений у Реєстрі запит свій електронний підпис. Відтоді запит потрапляє в центральну базу даних та отримує унікальний номер - він і є ідентифікатором пацієнта в реєстрі.
Окрім того, за допомогою Реєстру електронної системи охорони здоров'я лікар може виписати пацієнту електронний рецепт на ліки.
На час воєнного стану лікарям дозволили виписувати рецепти як в електронній, так і паперовій формі. Якщо лікар не має доступу до ЕСОЗ він може виписати паперовий рецепт, що завірений підписом та печаткою.
Крім того, лікар може виписувати паперовий рецепт на прохання пацієнта.
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