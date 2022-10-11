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Что украинцы должны сделать у врача для получения помощи: важное объяснение

Как пациенту зарестроваться в рестре здравоохранения (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине каждый пациент должен зарегистрироваться в Реестре электронной системы здравоохранения. Для этого человеку достаточно выбрать семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

В частности, при заключении декларации врач вносит данные о пациенте в ЕСЗ и таким образом регистрирует в реестре.

Врачу необходимы следующие данные о пациенте:

  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • фамилия имя, отчество;
  • дата и место рождения;
  • адрес фактического места жительства или пребывания;
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • номер телефона, адрес электронной почты;
  • контакты доверенного лица при наступлении экстренного случая с пациентом;

Также после внесения данных пациент проверяет их на отсутствие ошибок.

Если ошибок нет, то врач накладывает на созданный в Реестре запрос свою электронную подпись. С этого момента запрос попадает в центральную базу данных и получает уникальный номер - он и является идентификатором пациента в реестре.

Кроме того, с помощью Реестра электронной системы здравоохранения врач может выписать пациенту электронный рецепт на лекарства.

На время военного положения врачам разрешили выписывать рецепты как в электронной, так и в бумажной форме. Если врач не имеет доступа к ЕСОЗ, он может выписать бумажный рецепт, заверенный подписью и печатью.

Кроме того, врач может выписывать бумажный рецепт по просьбе пациента.

Ранее мы сообщали, к каким врачам можно обращаться без направления.

Также мы писали, что как получить бесплатную помощь в частных больницах.

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Министерство здравоохранения Украиныбольница