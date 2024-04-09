Что нужно сделать, чтобы у вас не забрали субсидию: важные советы

Украинцы могут сохранить возможность оформления субсидий на коммуналку в апреле 2024 года, но сумма компенсации уменьшится из-за досрочного завершения отопительного сезона. К тому же, сейчас более тщательно начали проверять получателей субсидий и есть условия, при которых льготу можно потерять.

Когда могут забрать субсидию и как ее не потерять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В каких случаях могут забрать субсидию

1. Если домохозяйству прекращено предоставление жилищно-коммунальных услуг (услуги)

2. Не выполняются обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ

3. В заявлении или декларации указаны недостоверные данные, что повлияло на возникновение права на субсидию или определение ее размера на сумму свыше 10 необлагаемых налогом минимумов граждан на день назначения субсидии

4. Лицо не уведомило управление труда и социальной защиты населения об изменении состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении лиц, состав семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-хозяйственных коммунальных услуг, условий их предоставления в течение 30 календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств

5. Во время выборочного обследования материально-бытовых условий домохозяйства государственным социальным инспектором выявлены признаки нарушения норм законодательства о назначении жилищной субсидии, повлиявших на право граждан назначения жилищной субсидии или определение ее размера на сумму, превышающую 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день назначения жилищной субсидии

6. Возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица

7. Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обратился с заявлением о прекращении ее предоставления.

Кроме того, забрать субсидию могут, если:

Граждане, которые получат субсидию, имеют задолженность за коммунальные услуги за три месяца и превышает 680 гривен. Однако, если есть документы, подтверждающие задержку в зарплате или пенсии, помешавшие произвести оплату, задолженность не начисляется и субсидию можно возобновить. Для этого следует погасить долг и заключить договор о его реструктуризации с компанией-поставщиком коммунальных услуг.

Если лицо указало неправдивый размер дохода

Если лицо приобрело земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы, другие товары долгосрочного потребления или услуги на сумму, превышающую 50 000 грн

Как не потерять субсидию

Граждане, получающие субсидию на оплату коммунальных услуг, обязательно должны обращаться в Пенсионный фонд и информировать о таких изменениях:

В составе зарегистрированных в жилом помещении/доме членов домохозяйства

В социальном статусе членов домохозяйства (заключение/расторжение брака)

В составе семьи члена домохозяйства

В списке получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления

Изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом

Превышение реального потребления коммунальных услуг по сравнению с нормативами

Получение дохода больше размера дохода, по которому назначена субсидия

Незаконное получение других видов социальной помощи

Противоправное получение пособия на оплату услуг в других местах проживания

Незаконное использование субсидий для других целей, чем оплата коммунальных услуг

Факт покупки нового авто, недвижимости или наличие депозита более 100 000 грн

Как оформить субсидию

Для получения субсидии необходимо обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и выполнить следующие шаги:

1. Составить заявление по специальному образцу

2. При наличии, добавить договор аренды жилья

3. Заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи

4. Дополнить заявление дополнительными документами о льготах, если таковые есть