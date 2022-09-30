Що треба робити при перших симптомах грипу: 7 важливих порад

Грип - це гостре інфекційне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Людина повинна вчасно зреагувати, щоб не погіршити ситуацію.

Восени та взимку вірус загострюється, тому що з настанням холодів підвищується вологість і люди починають закриватись у теплих будинках та офісах. Якщо у закритому приміщенні одна людина починає чхати, то вона миттєво заражає всіх інших.

Тому саме в закритих непровітрюваних приміщеннях грип особливо небезпечний.

Симптоми та ознаки грипу

Починається хвороба несподівано, стан швидко погіршується. Це пов'язано з інтоксикацією організму. Наведені нижче симптоми проявляють впродовж перших кількох годин:

Втома;

Жар;

Озноб;

Головний та м'язовий біль;

Біль в очах;

Закладеність носа;

Дискомфорт в горлі;

Підвищена стомлюваність.

Що потрібно зробити при перших ознаках

Якщо у людини з’явилися ознаки грипу, важливо дотримуватись таких порад: