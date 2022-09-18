Как быстро одолеть простуду без лекарств: запомните эти рекомендации

Простуда может уложить в постель практически любого человека хотя бы раз в сезон. Чаще всего способствует простудам сырая и холодная погода. На погоду мы повлиять не можем, а вот справиться с простудой быстро человек может.

Как быстро выздороветь, а также справиться с простудой без лекарств, рассказала врач высшей категории Наталья Боднарюк.

Симптомы простуды

Обычно симптомы простуды появляются через 1-3 дня после заражения вирусом, который вызывает простуду. У каждого человека инкубационный период и симптоматика может меняться, но основные признаки выглядят так:

Насморк или заложенность носа

Боль в горле

Кашель

Чихание

Слезятся глаза

Повышенная температура тела

Давление в ушах и лице

Потеря обоняния и вкуса

Общее плохое самочувствие

Выделения из носа могут быть сначала прозрачными, а потом становятся более густыми и желтоватыми или зелеными - в меру того, как проходит простуда.

Обычно это показывает, что появилась бактериальная инфекция. Похожие симптомы бывают также при COVID-19.

Как лечить простуду

Простуда - это вирусная инфекция верхних дыхательных путей. И конкретных лекарств против простуды нет. В большинстве случаев простуда проходит без лечения, за период от недели до 10 дней. Чтобы ускорить выздоровление, лечат симптомы инфекции.

Все лечение делится на такие категории: лекарства, которые отпускают без рецепта, домашние средства и народная медицина.

Из лекарств назначают:

сосудосуживающие препараты, которые облегчают заложенность носа

антигистаминные - они помогают преодолеть чихание и облегчают симптомы насморка

обезболивающие и жаропонижающие - нестероидные препараты, которые могут облегчить боль в теле, воспаление и симптомы лихорадки

Иногда для лечения простуды используют комбинацию всех этих препаратов. Но перед использованием нужно обязательно прочитать инструкцию.

Как лечить простуду домашними способами

Полноценный отдых. Спать не менее 8 часов в день - это помогает организму быстрее восстановится, активизировать внутренние резервы и активнее работать иммунной системе.

Правильное питание. Отдавайте предпочтение пище, которая полезна для выздоровления. Диета должна быть сбалансирована. Ешьте больше овощей и фруктов. И желательно - маленькими порциями.

Откажитесь от курения. При курении период простуды может быть дольше, так как табак раздражает респираторную систему и увеличивает риск развития легочных инфекций.

Большое количество жидкости. При простуде нужно пить как можно больше - вода, травяные чаи, особенно тех напитков, которые уменьшают боль в горле, предотвращает обезвоживание организма, снижает риск инфекции ушей и легких, способствует снижению количества носовой слизи.

Солевые растворы. При лечении простуды дома снизить температуру и уменьшить боль в горле помогут полоскания соленой водой. Разбавьте половину чайной ложки соли на стакан воды и каждые два часа полощите горло. Солевые назальные спреи помогут убрать заложенность носа и очистят носовые пазухи.

Увлажнение воздуха. Использование увлажнителя воздуха помогает избавиться от раздражения носовых пазух. А чтоб не вдыхать бактерии и грибки перед использованием увлажнителя воздуха, его нужно обязательно почистить.

Теплые ванны. Теплая ванна может облегчить легкую боль, характерную при простуде.

Витамин С. Прием витамина С до появления симптомов и после может существенно сократить длительность заболевания. Прием витамина С может быть полезен людям с высоким риском заражения простудами для укрепления иммунитета.

Эхинацея. Этот препарат также может быть эффективным для сокращения длительности простуды. Но нужно обязательно проконсультироваться с врачом, так как эхинацея может вызвать аллергические реакции.

Цинк. Цинковые леденцы или сироп сокращают длительность простуды приблизительно на один день, если их принимать на протяжении 24-48 часов после появления первых симптомов простуды.