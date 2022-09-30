Что нужно делать при первых симптомах гриппа: 7 важных советов

Грипп - это острое инфекционное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Человек должен своевременно среагировать, чтобы не усугубить ситуацию.

Осенью и зимой вирус обостряется, потому что с наступлением холодов повышается влажность, и люди начинают закрываться в теплых домах и офисах. Если в закрытом помещении один человек начинает чихать, то он мгновенно заражает всех остальных.

Поэтому именно в закрытых непроветриваемых помещениях грипп особенно опасен.

Симптомы и признаки гриппа

Начинается заболевание неожиданно, состояние быстро ухудшается. Это связано с интоксикацией организма. Ниже наведены симптомы, которые проявляются в течение первых нескольких часов:

Усталость;

Жар;

Озноб;

Головная и мышечная боль;

Боль в глазах;

Заложенность носа;

Дискомфорт в горле;

Повышенная утомляемость.

Что нужно сделать при первых признаках

Если у человека появились признаки гриппа, важно следовать следующим советам: