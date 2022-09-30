Что нужно делать при первых симптомах гриппа: 7 важных советов

Погода в Украине не радует украинцев своим теплом, поэтому следует беречься, чтобы не заболеть гриппом. Важно знать, что делать при первых проявлениях заболевания, чтобы не получить осложнений.
Как уберечь свою жизнь и родных, сообщили специалисты Healthline.
Грипп - это острое инфекционное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Человек должен своевременно среагировать, чтобы не усугубить ситуацию.
Осенью и зимой вирус обостряется, потому что с наступлением холодов повышается влажность, и люди начинают закрываться в теплых домах и офисах. Если в закрытом помещении один человек начинает чихать, то он мгновенно заражает всех остальных.
Поэтому именно в закрытых непроветриваемых помещениях грипп особенно опасен.
Начинается заболевание неожиданно, состояние быстро ухудшается. Это связано с интоксикацией организма. Ниже наведены симптомы, которые проявляются в течение первых нескольких часов:
Если у человека появились признаки гриппа, важно следовать следующим советам:
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