Что нужно обязательно успеть к Новому году 2023, чтобы привлечь счастье и богатство

В ночь с 31 декабря на 1 января мы встретим Новый год 2023 год. Казалось, это просто дата, но она может иметь переломное значение. Ведь в этот период действительно стоит загадывать желание, отпускать старое, думать о новом.

Что нужно успеть сделать до конца этого года, чтобы привлечь счастье и удачу в свою жизнь и жизнь своей семьи – читайте ниже в материале Styler.

Сделайте генеральную уборку дома и мыслей

Важно не только смести паутину и возложить вещи на свои места на полках, но и навести порядок в мыслях. Подумайте об ошибках, которые вы допускали в течение года, о негативе, который был в вашей голове. Проанализируйте все плохое и хорошее, что с вами случалось, и постарайтесь найти причины этому.

Выбросьте хлам

Обязательно вынесите из дома мусор, сдайте макулатуру, разожгите печь сборниками русских писателей… Отдайте на благотворительность детские вещи, из которых выросли ваши малыши.

Запланируйте список желаний

А лучше нарисуйте "карту желаний", в которой соберите самое желаемое, чего бы вы хотели достичь в ближайшее время. А также подумайте о самом заветном одном желании, которое вы будете загадывать под бой новогодних курантов.

Отдайте долги

Рассчитайтесь с долговыми обязательствами, погасите кредиты по возможности, и отдайте "сотню" соседу в конце концов.

Простите и попросите прощения

Простите тех, на кого вы затаили обиду. Если не можете сделать это лично, то хотя бы отпустите злобу на этого человека мысленно. Также простите тех, перед кем чувствуете вину.

Позаботьтесь о близких

Конечно же позаботьтесь о подарках под новогоднюю елку для родных и близких. Порадуйте тех, о ком думаете памятными безделушками или же полезными вещами. Вам лучше знать, чего больше всего хотят ваши родные люди.