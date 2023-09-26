Що трапиться, якщо з'їсти крупу з жучками: відповідь експерта вас точно здивує

Моль, різні жучки, гусениці, павутинки чи довгоносики часто стають проблемою. Вони зазвичай селяться у шафі, де ви зберігаєте крупи, борошно та цукор. Побачити їх до приготування їжі вдається не завжди й часто комахи потрапляють у кашу.
Що станеться, якщо ви з'їсте крупу із жучками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Guardian.
За словами ентомолога та вченого-дієтолога Ская Блекберна, у крупах часто заводяться гусениці білої молі, які схожі на личинки, але вони належать до іншого виду - зернових довгоносиків.
Личинки цих жуків мешкають усередині цілісних зерен, тому помітити їх дуже складно і часом їх можна знайти тільки на дні пакета або ємності з крупою.
"Вони використовують ніс, щоб проникнути в зерно, там вони розвертаються, відкладають яйця в отвір і його запечатують. З яйця вилуплюються личинки, які довго залишається всередині, доти, доки не окуклюються", - пояснив доцент з Університету Мердока Роб Емері.
Професор Мельбурнського університету Арі Хоффман розповів, що до комор і шаф зазвичай потрапляє три види комах: зернові довгоносики (в основному з роду Sitophilus), борошняні жуки (Tribolium) та личинки борошняної молі (Ephestia або Plodia).
У цих трьох видах є багато підвидів. Наприклад, жучок Lasioderma serricone любить перець чилі та гострі спеції.
"Я зупинився в пляжному будиночку в друга і посипав піцу порошком чилі. Пластівці виглядали трохи дивно, тому я відкрив контейнер і виявилося, що чилі був повністю з'їдений жуками, які потім з'їли один одного, залишивши після себе тільки червоні крильця", - розповів професор.
Зазвичай люди можуть запідозрити зараження крупи жучками вже тоді, коли бачать міль у коморі або чорних довгоносиків у продуктах. Часом довгоносики можуть літати. Завдати шкоди вони не можуть, але це чіткий знак, що потрібно терміново вживати заходів.
"Вам не зашкодить, якщо ви їх з'їсте, в них буде додатковий білок. У будь-якому разі середньостатистична людина щороку з'їдає у своєму раціоні близько чверті кілограма комах!" - пояснив Блекберн.
Він додав, що в багатьох культурах регулярно їдять цвіркунів і жучків і навіть спостерігається тенденція вирощувати їх як стійке джерело білка.
Як правило, яйця або личинки можуть бути присутніми усередині або зовні пакетів із продуктами, купленими в магазині. Потрапивши до шафи або комори, вони можуть швидко поширитися.
Панікувати не варто і позбутися комах можна. При цьому використовувати хімічні засоби вам не знадобиться.
"Проблема легко вирішується і не вимагає застосування хімічних пестицидів. Усі ознаки життя! І звичайно ж, комахи цікаві самі по собі", - вважає професор Хоффман.
Він навіть пожартував, що метеликів можна фотографувати за допомогою макрооб'єктива та милуватися їхніми візерунками на крилах.
І якщо ви не хочете допускати комах до своєї їжі, варто застосувати ці дії:
Блекберн стверджує, що вбити яйця, личинки та дорослих особин допоможе холод - достатньо відправити продукти на 48 годин у морозильну камеру.
Щоб уникнути зараження у майбутньому, експерти рекомендують зберігати крупи у герметичних банках, які добре закриваються. Пакети – не перешкода для комах.
А при покупці варто обов'язково перевіряти упаковку - щоб вона була запечатана. І обов'язково - перевірити дно на предмет шкідників. Вдома бажано одразу пересипати у герметичні контейнери.
Також допоможуть натуральні репеленти - наприклад, лавровий лист або гвоздика.
Крім усього перерахованого, експерти рекомендують не накопичувати продукти харчування. Що довше вони лежать у коморі, то більше в них шансів привабити голодних комах.
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