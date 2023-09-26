Що трапиться, якщо з'їсти крупу з жучками: відповідь експерта вас точно здивує

Які комахи люблять крупи

За словами ентомолога та вченого-дієтолога Ская Блекберна, у крупах часто заводяться гусениці білої молі, які схожі на личинки, але вони належать до іншого виду - зернових довгоносиків.

Личинки цих жуків мешкають усередині цілісних зерен, тому помітити їх дуже складно і часом їх можна знайти тільки на дні пакета або ємності з крупою.

"Вони використовують ніс, щоб проникнути в зерно, там вони розвертаються, відкладають яйця в отвір і його запечатують. З яйця вилуплюються личинки, які довго залишається всередині, доти, доки не окуклюються", - пояснив доцент з Університету Мердока Роб Емері.

Професор Мельбурнського університету Арі Хоффман розповів, що до комор і шаф зазвичай потрапляє три види комах: зернові довгоносики (в основному з роду Sitophilus), борошняні жуки (Tribolium) та личинки борошняної молі (Ephestia або Plodia).

У цих трьох видах є багато підвидів. Наприклад, жучок Lasioderma serricone любить перець чилі та гострі спеції.

"Я зупинився в пляжному будиночку в друга і посипав піцу порошком чилі. Пластівці виглядали трохи дивно, тому я відкрив контейнер і виявилося, що чилі був повністю з'їдений жуками, які потім з'їли один одного, залишивши після себе тільки червоні крильця", - розповів професор.

Наскільки небезпечно їсти крупу з жучками

Зазвичай люди можуть запідозрити зараження крупи жучками вже тоді, коли бачать міль у коморі або чорних довгоносиків у продуктах. Часом довгоносики можуть літати. Завдати шкоди вони не можуть, але це чіткий знак, що потрібно терміново вживати заходів.

"Вам не зашкодить, якщо ви їх з'їсте, в них буде додатковий білок. У будь-якому разі середньостатистична людина щороку з'їдає у своєму раціоні близько чверті кілограма комах!" - пояснив Блекберн.

Він додав, що в багатьох культурах регулярно їдять цвіркунів і жучків і навіть спостерігається тенденція вирощувати їх як стійке джерело білка.

Як правило, яйця або личинки можуть бути присутніми усередині або зовні пакетів із продуктами, купленими в магазині. Потрапивши до шафи або комори, вони можуть швидко поширитися.

Як позбутися жучків у крупі

Панікувати не варто і позбутися комах можна. При цьому використовувати хімічні засоби вам не знадобиться.

"Проблема легко вирішується і не вимагає застосування хімічних пестицидів. Усі ознаки життя! І звичайно ж, комахи цікаві самі по собі", - вважає професор Хоффман.

Він навіть пожартував, що метеликів можна фотографувати за допомогою макрооб'єктива та милуватися їхніми візерунками на крилах.

І якщо ви не хочете допускати комах до своєї їжі, варто застосувати ці дії:

Якщо сталося зараження - настав час провести генеральне прибирання у коморі. Обов'язково протріть всі полиці зверху та знизу і пропилососьте всі поверхні.

Огляньте всю їжу на наявність ознак комах.

Личинки можуть бути не тільки у крупах - перевірте сухофрукти, насіння, шоколад, горіхи, сухий корм для тварин.

Якщо ви хочете зберегти вже заражену їжу, то комах можна вбити. Наприклад, обсмажити крупу щонайменше 15 хвилин за нормальної температури 60 градусів.

Блекберн стверджує, що вбити яйця, личинки та дорослих особин допоможе холод - достатньо відправити продукти на 48 годин у морозильну камеру.

Щоб уникнути зараження у майбутньому, експерти рекомендують зберігати крупи у герметичних банках, які добре закриваються. Пакети – не перешкода для комах.

А при покупці варто обов'язково перевіряти упаковку - щоб вона була запечатана. І обов'язково - перевірити дно на предмет шкідників. Вдома бажано одразу пересипати у герметичні контейнери.

Також допоможуть натуральні репеленти - наприклад, лавровий лист або гвоздика.

Крім усього перерахованого, експерти рекомендують не накопичувати продукти харчування. Що довше вони лежать у коморі, то більше в них шансів привабити голодних комах.