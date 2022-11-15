Як правильно зберігати сушені яблука та груші: не буде жучків і смак залишиться насиченим

Сушіння фруктів є одним із популярних способів заготівлі на зиму. Зазвичай засушують яблука, груші, із винограду роблять ізюм, ще зберігають курагу. Але часта проблема - в сушці заводяться жучки та мошки або фрукти втрачають свій аромат і насичений смак.

Як правильно зберігати сушені яблука та груші, а також інші сухофрукти – читайте нижче.

Найважливіше правило – фрукти повинні бути ретельно висушені. Якщо ви сушите їх на сонці – обов'язково накривайте серветкою чи марлею. А перед сушінням перевіряйте ретельно плоди, щоб не було псування.

Зберігати сушені фрукти потрібно в темному місці. Також місце зберігання має бути сухим та добре провітрюватися. Температура приміщення не повинна бути надто низькою або високою (в ідеалі від +5 до +10 градусів).

Сушені фрукти потрібно зберігати окремо від інших продуктів та бажано не змішувати їх між собою. Тобто яблука окремо, груші окремо, родзинки окремо.

Сушені продукти мають властивість вбирати запах інших продуктів, тому "сусідство" з чимось пахучим - зіпсує ваші фрукти.

У чому зберігати сушені фрукти

Категорично для цих цілей не підходять поліетиленові пакети або пластикова тара - кисень буде перекритий і фрукти почнуть пліснявіти.

Для зберігання можна вибрати мішечки із щільної натуральної тканини, герметичні коробки із картону, дерев'яні ящики. У будь-яку коробку на дно покладіть пергаментний папір. А мішечок потрібно випрати попередньо господарським милом і без полоскання - запах цього мила налякає шкідників надовго.

Можна також використовувати скляну тару з кришкою. Простерилізуйте банку, насипте сушку та закрийте капроновою кришкою.

Регулярно перевіряйте сушку, тому що через надлишок вологи або від нестачі кисню фрукти можуть зіпсуватися, а ще такі ласощі люблять цукрові кліщі, жучки, моль.

Якщо ви раптом помітили шкідника, не поспішайте все одразу викидати. Переберіть сушку, приберіть зіпсовані шматочки, а решту поставте в духовку на 70 градусів на годину.

Зберігати сушені яблука та груші можна довго – до 3 років.

Як зберігати інші сухофрукти

Родзинки, фініки, сушені ягоди, курагу можна у температурі до +15 градусів. Місце має бути сухе, темне. Не ставте їх у шафу на кухні – поруч із джерелом тепла. Нагрівання призведе до швидкого псування продукту.

У кожного виду ягід має бути своя окрема та герметична ємність – баночка, коробка або мішечок. Ягоди можна зберігати ще у керамічних ємностях.

Якщо ви купили ягоди на ринку, то спочатку їх промийте, а потім ретельно просушіть. Це дозволить вам уникнути плісняви.

Періодично перебирайте ягоди, щоб не допустити псування продукту. Родзинки, курагу та інші ягоди можна заморозити на деякий час, а потім ще раз ретельно просушити.

У мішечки з ягодами можна додати трохи сухої м'яти – вона видалить зайву вологу і не допустить цвілі.

Ще в шафу, де ви зберігаєте сушені ягоди, можна поставити стаканчик із сіллю – вона вбереже ваші запаси від псування.

Ягоди можна зберігати трохи більш як 12-18 місяців.