Ці продукти довго не псуються і можуть зберігатись протягом року і більше
Літо - чудовий час, щоб зробити певні запаси продуктів. Варто обирати продукти, термін придатності яких не закінчується швидко.
Які продукти можна зберігати протягом року й довше - читайте на Styler нижче.
Рис
При правильному зберіганні рис не буде псуватись кілька років. Зокрема, його потрібно тримати у сухому темному місці за температури приблизно 4–5 градусів.
У таких умовах рис не просто залишається їстівним, а й зберігає свої поживні властивості. Також потрібно захистити крупу від гризунів, вологи та комах, через яких складно зберегти крупи навіть 1 рік.
Мед
Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній упаковці у прохолодному та сухому місці.
Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.
Сіль
Сіль - ще один продукт, який не псується десятиліттями. Єдине, що може зашкодити - це волога.
Цукор
Цукор можна використовувати в їжу навіть через багато років, якщо він зберігався в прохолодному сухому приміщенні.
Пам’ятайте: час зберігання залежить від умов. Вогкість, миші, комахи-шкідники, тепло чи мороз скорочують термін зберігання..
Які продукти не можна їсти після закінчення терміну придатності
Деякі продукти після закінчення терміну придатності стають небезпечним для здоров'я. До них входять:
- м'ясний фарш - зберігається в холодильнику максимум 12 годин при 4°C, потім псується і стає непридатним для їжі
- рибний фарш - можна зберігати в холодильнику дві години або в морозилці два місяці
- м'які сири - зазвичай псуються вже на другий день, стають липкими і покриваються нальотом
- ягоди - свіжі зберігаються максимум 2 доби, далі - покриваються темними плямами та пускають сік
- морепродукти - можна зберігати не довше трьох днів, а краще їсти відразу після покупки
- ковбаси - всі види м'ясної нарізки можна зберігати в холодильнику максимум 3-5 днів
- курка, субпродукти - зберігати в холодильнику максимум 3 дні при температурі 0-4°C або готувати відразу після покупки
Раніше ми повідомляли, як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки.
Також ми називали продукти, які не можна мити перед приготуванням.