Ці продукти довго не псуються і можуть зберігатись протягом року і більше

Літо - чудовий час, щоб зробити певні запаси продуктів. Варто обирати продукти, термін придатності яких не закінчується швидко.

Які продукти можна зберігати протягом року й довше - читайте на Styler нижче .

Рис

При правильному зберіганні рис не буде псуватись кілька років. Зокрема, його потрібно тримати у сухому темному місці за температури приблизно 4–5 градусів.

У таких умовах рис не просто залишається їстівним, а й зберігає свої поживні властивості. Також потрібно захистити крупу від гризунів, вологи та комах, через яких складно зберегти крупи навіть 1 рік.

Мед

Мед - це продукт, який може довгий час не псуватись. Як і рис, мед потрібно зберігати в герметичній упаковці у прохолодному та сухому місці.

Варто пам'ятати, що сучасний мед із магазину не варто зберігати довго, адже в його складі може бути хімія.

Сіль

Сіль - ще один продукт, який не псується десятиліттями. Єдине, що може зашкодити - це волога.

Цукор

Цукор можна використовувати в їжу навіть через багато років, якщо він зберігався в прохолодному сухому приміщенні.

Пам’ятайте: час зберігання залежить від умов. Вогкість, миші, комахи-шкідники, тепло чи мороз скорочують термін зберігання..

Які продукти не можна їсти після закінчення терміну придатності

Деякі продукти після закінчення терміну придатності стають небезпечним для здоров'я. До них входять: