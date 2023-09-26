Что случится, если съесть крупу с жучками: ответ эксперта вас точно удивит

Моль, различные жучки, гусеницы, паутинки или долгоносики часто становятся проблемой. Они обычно селятся в шкафу, где вы храните крупы, муку и сахар. Увидеть их до приготовления пищи удается не всегда и часто насекомые попадают в приготовленную кашу.
Что произойдет, если вы употребите в пищу крупу с жучками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian.
По словам энтомолога и ученого-диетолога Ская Блэкберна, в крупах часто заводятся гусеницы белой моли, которые похожи на личинки, но они относятся к другому виду - зерновым долгоносикам.
Личинки этих жуков обитают внутри цельных зерен, поэтому заметить их очень сложно и порой их обнаружить можно только на дне пакета или емкости с крупой.
"Они используют нос, чтобы проникнуть в зерно, там они разворачиваются, откладывают яйца в отверстие и его запечатывают. Из яйца вылупляются личинки, которые долго остается внутри, до тех пор, пока не окукливаются", - объяснил доцент из Университета Мердока Роб Эмери.
Профессор Мельбурнского университета Ари Хоффман рассказал, что в кладовые и шкафы обычно попадает три вида насекомых: зерновые долгоносики (в основном из рода Sitophilus), мучные жуки (Tribolium) и личинки мучной моли (Ephestia или Plodia).
В этих трех видах существует много подвидов. К примеру, жучок Lasioderma serricone любит перец чили и острые специи.
"Я остановился в пляжном домике у друга и посыпал пиццу порошком чили. Хлопья выглядели немного странно, поэтому я открыл контейнер и оказалось, что чили был полностью съеден жуками, которые затем съели друг друга, оставив после себя только красные крыльца", - рассказал профессор.
Обычно люди могут заподозрить заражение крупы жучками уже тогда, когда видят моль в кладовой или черных долгоносиков в продуктах. Порой долгоносики могут летать. Причинить вред они не могут, но это четкий знак, что нужно срочно принимать меры.
"Вам не повредит, если вы их съедите, в них будет дополнительный белок. В любом случае среднестатистический человек каждый год съедает в своем рационе около четверти килограмма насекомых!" - объяснил Блэкберн.
Он добавил, что во многих культурах регулярно едят сверчков и жучков и даже наблюдается растущая тенденция выращивать их как устойчивый источник белка.
Как правило, яйца или личинки могут присутствовать внутри или снаружи пакетов с продуктами, купленными в магазине. Попав в шкаф или кладовую, они могут быстро распространиться.
Паниковать не стоит и избавиться от насекомых можно. При этом использовать химические средства вам не понадобится.
"Проблема легко решается и не требует применения химических пестицидов. Все признаки жизни! И конечно же, насекомые интересны сами по себе", - считает профессор Хоффман.
Он даже пошутил, что мотыльков можно фотографировать с помощью макрообъектива и любоваться их узорами на крыльях.
И если вы не хотите допускать насекомых к своей пище, то стоит применить эти действия:
Блэкберн утверждает, что убить яйца, личинки и взрослых особей поможет холод - достаточно отправить продукты на 48 часов в морозильную камеру.
Чтобы избежать заражения в будущем, эксперты рекомендуют хранить крупы в герметичных банках, которые хорошо закрываются. Пакеты - не преграда для насекомых.
А при покупке стоит обязательно проверять упаковку - чтобы она была запечатана. И обязательно - проверить дно на предмет вредителей. Дома желательно сразу пересыпать в герметичные контейнеры.
Также помогут натуральные репелленты - например, лавровый лист или гвоздика.
Кроме всего перечисленного, эксперты рекомендуют не накапливать продукты питания. Чем дольше они лежат в кладовой, тем больше у них шансов привлечь голодных насекомых.
Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты могут храниться очень долго.
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