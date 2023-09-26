Что случится, если съесть крупу с жучками: ответ эксперта вас точно удивит

Какие насекомые любят крупы

По словам энтомолога и ученого-диетолога Ская Блэкберна, в крупах часто заводятся гусеницы белой моли, которые похожи на личинки, но они относятся к другому виду - зерновым долгоносикам.

Личинки этих жуков обитают внутри цельных зерен, поэтому заметить их очень сложно и порой их обнаружить можно только на дне пакета или емкости с крупой.

"Они используют нос, чтобы проникнуть в зерно, там они разворачиваются, откладывают яйца в отверстие и его запечатывают. Из яйца вылупляются личинки, которые долго остается внутри, до тех пор, пока не окукливаются", - объяснил доцент из Университета Мердока Роб Эмери.

Профессор Мельбурнского университета Ари Хоффман рассказал, что в кладовые и шкафы обычно попадает три вида насекомых: зерновые долгоносики (в основном из рода Sitophilus), мучные жуки (Tribolium) и личинки мучной моли (Ephestia или Plodia).

В этих трех видах существует много подвидов. К примеру, жучок Lasioderma serricone любит перец чили и острые специи.

"Я остановился в пляжном домике у друга и посыпал пиццу порошком чили. Хлопья выглядели немного странно, поэтому я открыл контейнер и оказалось, что чили был полностью съеден жуками, которые затем съели друг друга, оставив после себя только красные крыльца", - рассказал профессор.

Насколько опасно есть крупу с жучками

Обычно люди могут заподозрить заражение крупы жучками уже тогда, когда видят моль в кладовой или черных долгоносиков в продуктах. Порой долгоносики могут летать. Причинить вред они не могут, но это четкий знак, что нужно срочно принимать меры.

"Вам не повредит, если вы их съедите, в них будет дополнительный белок. В любом случае среднестатистический человек каждый год съедает в своем рационе около четверти килограмма насекомых!" - объяснил Блэкберн.

Он добавил, что во многих культурах регулярно едят сверчков и жучков и даже наблюдается растущая тенденция выращивать их как устойчивый источник белка.

Как правило, яйца или личинки могут присутствовать внутри или снаружи пакетов с продуктами, купленными в магазине. Попав в шкаф или кладовую, они могут быстро распространиться.

Как избавиться от жучков в крупе

Паниковать не стоит и избавиться от насекомых можно. При этом использовать химические средства вам не понадобится.

"Проблема легко решается и не требует применения химических пестицидов. Все признаки жизни! И конечно же, насекомые интересны сами по себе", - считает профессор Хоффман.

Он даже пошутил, что мотыльков можно фотографировать с помощью макрообъектива и любоваться их узорами на крыльях.

И если вы не хотите допускать насекомых к своей пище, то стоит применить эти действия:

Если произошло заражение - пришло время провести генеральную уборку в кладовой. Обязательно протрите все полки сверху и снизу и пропылесосьте все поверхности.

Осмотрите всю пищу на наличие признаков насекомых.

Личинки могут быть не только в крупах - проверьте сухофрукты, семена, шоколад, орехи, сухой корм для животных.

Если вы хотите сохранить уже зараженную пищу, то насекомых можно убить. Например, обжарить крупу не менее 15 минут при температуре 60 градусов.

Блэкберн утверждает, что убить яйца, личинки и взрослых особей поможет холод - достаточно отправить продукты на 48 часов в морозильную камеру.

Чтобы избежать заражения в будущем, эксперты рекомендуют хранить крупы в герметичных банках, которые хорошо закрываются. Пакеты - не преграда для насекомых.

А при покупке стоит обязательно проверять упаковку - чтобы она была запечатана. И обязательно - проверить дно на предмет вредителей. Дома желательно сразу пересыпать в герметичные контейнеры.

Также помогут натуральные репелленты - например, лавровый лист или гвоздика.

Кроме всего перечисленного, эксперты рекомендуют не накапливать продукты питания. Чем дольше они лежат в кладовой, тем больше у них шансов привлечь голодных насекомых.