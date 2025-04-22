Що таке ВПЛ, як передається та як захиститися: усе, що потрібно знати про вірус, близький до раку

Завдяки численним дослідженням вчені дійшли висновку, що онкологічне захворювання розвивається внаслідок інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ). Він може провокувати й інші онкогенні зміни в організмі та протікати повністю безсимптомно.

Рак шийки матки входить до переліку одного з найбільш поширених у світі захворювань. У 2023 році загальна кількість вперше зареєстрованих випадків становила 2 962. У тому ж році померли 1 075 жінок.

РБК-Україна (проєкт Styler) спільно з медичним центром "Лелека" розповідають все, що потрібно знати про ВПЛ, та як від нього захиститися.

Зміст

Як вчені виявили ВПЛ

У 1951 році до лікарні Джонса Хопкінса прийшла 31-річна Ганріетта Лакс, в якої виявили рак шийки матки. Зразок пухлини під час біопсії передали в лабораторію.

Людські клітини в лабораторних умовах швидко гинули, але культура клітини HeLa (лінія "безсмертних" клітин, що використовується в наукових дослідженнях - ред.), виявилась "вічною".

За вісім місяців ця жінка померла, а її клітини продовжували ділитися. Завдяки культурі HeLa вчені по всьому світу провели тисячі досліджень. Одне з них допомогло встановити причину раку шийки матки.

Науковці помітили, що деякі типи цього вірусу мають особливий зв'язок із передраковими та раковими змінами на шийці матки. У 1983 році дослідники виявили, що типи 16-й і 18-й ВПЛ відіграють ключову роль у розвитку раку шийки матки. Це відкриття стало основою для подальших досліджень і привело до важливих медичних досягнень.

Що таке ВПЛ і чому він небезпечний

Вірус папіломи людини - це ДНК-вмісний вірус, позбавлений оболонки. Він вражає плоский епітелій, вбудовує свою ДНК у клітини людини й запускає механізми неконтрольованого поділу клітин, що призводить до захворювань шкіри та слизових оболонок.

Головна підступність ВПЛ полягає в тому, що він не потрапляє у кров і не супроводжується запальним процесом. Через це імунна система людини не здатна "побачити" вірус і захиститися від нього.

"Запускаючи неконтрольований поділ клітин, вірус провокує утворення й розвиток патологій, які можуть бути або доброякісними, або злоякісними", - пояснює лікар акушер-гінеколог МЦ "Лелека" Алла Шокур.

Акушер-гінеколог МЦ "Лелека" Алла Шокур (фото: leleka.com.ua)

Які існують штами ВПЛ та які з них небезпечні

Загалом відомо понад 200 штамів ВПЛ. Їх поділяють на низько- (типи 6, 11, 42, 43, 44) та високоонкогенні (типи 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

"Високоонкогенні штами пов'язані з розвитком онкології: рак шийки матки, анального каналу, ротової порожнини, гортані. Низькоонкогенні - це типи вірусів, які викликають утворення бородавок, кондилом, які рідко перетворюються на злоякісні пухлини", - розповідає про різницю фахівчиня.

Як заражаються ВПЛ і де його можна підхопити

Найбільш поширені шляхи зараження:

незахищений статевий акт (вагінальний, анальний чи оральний секс)

прямий контакт з ураженою шкірою

від матері до дитини під час пологів

самозараження - перенесення вірусу з однієї ділянки тіла на іншу під час проведення епіляції або гоління

контактно-побутовий

"ВПЛ деякий час залишається життєздатним у навколишньому середовищі. Тому ми можемо заразитися в громадських місцях, наприклад, лазні, спортивні зали, басейни", - розповідає Шокур.

Окрім вакцинації, варто дбати про особисту гігієну: користуватися контрацепцією під час інтимної близькості, мити руки після перебування в громадських місцях, використовувати різні станки для різних ділянок шкіри тощо.

Лікарка, зокрема, радить користуватися рушниками в спортивних залах не лише, щоб прибирати піт, а й захистити шкіру від контакту з різними поверхнями. Тому якщо ваше тіло повністю не покрите одягом, підстеляйте на тренажери рушник.

Варто зазначити, що якщо шлях зараження статевий, зовсім не обов'язково, що вірус проявиться аналогічним чином. Подібний випадок зі своєї практики згадує й Алла Шокур.

"Ніколи не забуду випадок, коли до мене прийшла молода дівчина, їй було всього 25 років, і вона заговорила до мене грубим голосом чоловіка. З'ясувалося, що вона перенесла понад 30 операцій на гортані. Причиною був високоонкогенний ВПЛ. Він призвів до онкології, яку, на щастя, вдалося вчасно зупинити, але залишилися наслідки", - ділиться гінекологиня.

Як виявити ВПЛ самостійно

Насамперед потрібно знати, що вірус папіломи людини може тривалий час "жити" в організмі та не проявлятися. За умов ослаблення імунітету, мікротравм шкіри чи слизових оболонок, гормональних змін, наявності інших інфекцій, які передаються статевим шляхом, і шкідливих звичок вірус може дати про себе знати.

Найпомітніші симптоми ВПЛ включають появу бородавок, папілом на шкірі та слизових оболонках. Вони можуть бути одиночними, а можуть бути й множинними, можуть мати різну форму і колір.

Якщо вони виникають, потрібно пройти додаткові обстеження. Спочатку - візуально в лікаря, після цього - лабораторно. До останніх належать цитологічне дослідження, тест на зміни в клітинах шийки матки, які можуть бути викликані вірусом папіломи людини, а також кольпоскопія.

"Кольпоскопія - це специфічний тест з оцтовою кислотою і розчином Люголя. З їхньою допомогою ми можемо визначити наявність атипових клітин та ознаки вірусу папіломи людини, інфекції та раку шийки матки, ідентифікувати штами ВПЛ", - пояснює Алла.

Якщо виявили інфікування, для кожної людини складають індивідуальний план обстеження.

Як ВПЛ протікає в чоловіків і жінок

Гінекологиня наголошує: вірус папіломи людини зачіпає як жінок, так і чоловіків, однак у чоловіків він частіше проходить без симптомів.

У чоловіків ВПЛ може викликати папіломи на геніталіях і на статевому члені, на ротових ділянках, на анальній ділянці. Високоонкогенні типи можуть викликати рак ануса, статевих органів або горла. А в жінок ВПЛ може призвести до розвитку раку шийки матки.

Саме тому вакцинуватися потрібно і чоловікам, і жінкам.

Усе, що потрібно знати про вакцинацію

На сьогодні лікування ВПЛ не існує, тому єдиним запобіжним заходом є вакцинація. За допомогою неї можна захиститися від агресивних типів ВПЛ і знизити ризик перебігу вірусу в організмі.

Вакцинуватися можна хлопчикам і дівчаткам з дев'яти до 14 років або ж до початку статевого життя. Однак якщо цей проміжок часу пропустили чи людина вже живе статевим життям, робити щеплення все одно можна.

"Вакцину можна робити до 45 років", - зазначає лікарка Шокур.

Ба більше - існують підстави рекомендувати вакцинацію проти ВПЛ навіть після проходження лікування, наприклад, раку шийки матки. Це знижує ризик рецидиву захворювання.

Перед вакцинацією акушер-гінеколог повинен обстежити пацієнтку і зробити необхідні мазки, оглянути шийку матки, за можливості провести кольпоскопію, зробити загальний аналіз крові.

Препарати для вакцинації

Наразі на ринку в Україні доступні три вакцини для профілактики ВПЛ: Церварикс, Гардасил і Гардасил 9.

Церварикс працює проти двох онкогенних типів ВПЛ - 16-го та 18-го. Вони найчастіше провокують розвиток онкології. Гардасил також захищає від типів 6 та 11, які в 90% випадків є причиною виникнення бородавок. А Гардасил 9 захищає від усіх вже згаданих типів і додаткових п'яти, що також можуть призводити до раку шийки матки: 31, 33, 45, 52, 58.

Препарати вакцинації проти ВПЛ, зареєстровані в Україні, та схеми вакцинування ними (інфографіка РБК-Україна)

Як перевірити легальність вакцини

Алла Шокур особливо наголошує на тому, що важливо вакцинуватися лише легально завезеними препаратами.

"У мене була пацієнтка, яка вакцинувалася нелегально завезеним препаратом. Вона вирішила не вводити третю дозу, тому що після процедури в неї боліло не просто місце уколу, а вся сторона. Це могла бути й звичайна реакція на саму вакцину, але ризикувати здоров'ям і життям краще не потрібно", - попереджає фахівчиня.

Для перевірки легальності вакцини попросіть відповідну документацію. У медичному закладі зобов'язані продемонструвати її на прохання пацієнта.

Приклад документа про легальність вакцини, який можна попросити в лікарні (фото: особистий архів акушера-гінеколога Алли Шокур)

Чи можна в Україні вакцинуватися від ВПЛ безкоштовно

Наразі щеплення проти ВПЛ є рекомендованим і не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Проте з 2026 року заплановано зміни.

Якщо щеплення проти ВПЛ стане обов'язковим, коштом держави починаючи з дев'яти років його зможуть отримати:

дівчата, які живуть з ВІЛ

діти, які постраждали від сексуального насильства

дівчата віком від 12 років до 13 років 11 місяців 29 днів, починаючи з 01 січня 2026 року, одноразово

Крім того, громади можуть закупити вакцину коштом місцевого бюджету. Відомо, що такі програми вже діють на Львівщині, в Луцьку, Ковелі, Одесі, Житомирі, Полтаві, Києві.

Вас також може зацікавити: