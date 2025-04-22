Что такое ВПЧ, как передается и как защититься: все, что нужно знать о вирусе, близком к раку

Благодаря многочисленным исследованиям ученые пришли к выводу, что онкологическое заболевание развивается вследствие инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ). Он может провоцировать и другие онкогенные изменения в организме и протекать полностью бессимптомно.

Рак шейки матки входит в перечень одного из самых распространенных в мире заболеваний. В 2023 году общее количество впервые зарегистрированных случаев составило 2 962. В том же году умерли 1 075 женщин.

РБК-Украина (проект Styler) совместно с медицинским центром "Лелека" рассказывают все, что нужно знать о ВПЧ, и как от него защититься.

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Как ученые обнаружили ВПЧ

В 1951 году в больницу Джонса Хопкинса пришла 31-летняя Ханриетта Лакс, у которой обнаружили рак шейки матки. Образец опухоли во время биопсии передали в лабораторию.

Человеческие клетки в лабораторных условиях быстро погибали, но культура HeLa (линия "бессмертных" клеток, используемая в научных исследованиях - ред.), оказалась "вечной".

Через восемь месяцев эта женщина умерла, а ее клетки продолжали делиться. Благодаря культуре HeLa ученые по всему миру провели тысячи исследований. Одно из них помогло установить причину рака шейки матки.

Ученые заметили, что некоторые типы этого вируса имеют особую связь с предраковыми и раковыми изменениями на шейке матки. В 1983 году исследователи обнаружили, что типы 16-й и 18-й ВПЧ играют ключевую роль в развитии рака шейки матки. Это открытие стало основой для дальнейших исследований и привело к важным медицинским достижениям.

Что такое ВПЧ и почему он опасен

Вирус папилломы человека - это ДНК-содержащий вирус, лишенный оболочки. Он поражает плоский эпителий, встраивает свою ДНК в клетки человека и запускает механизмы неконтролируемого деления клеток, что приводит к заболеваниям кожи и слизистых оболочек.

Главное коварство ВПЧ заключается в том, что он не попадает в кровь и не сопровождается воспалительным процессом. Из-за этого иммунная система человека не способна "увидеть" вирус и защититься от него.

"Запуская неконтролируемое деление клеток, вирус провоцирует образование и развитие патологий, которые могут быть либо доброкачественными, либо злокачественными", - объясняет врач акушер-гинеколог МЦ "Лелека" Алла Шокур.

Акушер-гинеколог МЦ "Лелека" Алла Шокур (фото: leleka.com.ua)

Какие существуют штаммы ВПЧ и какие из них опасны

Всего известно более 200 штаммов ВПЧ. Их разделяют на низко- (типы 6, 11, 42, 43, 44) и высоко онкогенные (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

"Высоко онкогенные штаммы связаны с развитием онкологии: рак шейки матки, анального канала, ротовой полости, гортани. Низко онкогенные - это типы вирусов, которые вызывают образование бородавок, кондилом, которые редко превращаются в злокачественные опухоли", - рассказывает о разнице специалист.

Как заражаются ВПЧ и где его можно подхватить

Наиболее распространенные пути заражения:

незащищенный половой акт (вагинальный, анальный или оральный секс)

прямой контакт с пораженной кожей

от матери к ребенку во время родов

самозаражение - перенос вируса с одного участка тела на другой во время проведения эпиляции или бритья

контактно-бытовой

"ВПЧ некоторое время остается жизнеспособным в окружающей среде. Поэтому мы можем заразиться в общественных местах, например, бани, спортивные залы, бассейны", - рассказывает Шокур.

Кроме вакцинации, стоит заботиться о личной гигиене: пользоваться контрацепцией во время интимной близости, мыть руки после пребывания в общественных местах, использовать разные станки для разных участков кожи и тому подобное.

Врач, в частности, советует пользоваться полотенцами в спортивных залах не только, чтобы убирать пот, но и защитить кожу от контакта с различными поверхностями. Поэтому если ваше тело полностью не покрыто одеждой, подстилайте на тренажеры полотенце.

Стоит отметить, что если путь заражения половой, совсем не обязательно, что вирус проявится аналогичным образом. Подобный случай из своей практики вспоминает и Алла Шокур.

"Никогда не забуду случай, когда ко мне пришла молодая девушка, ей было всего 25 лет, и она заговорила ко мне грубым мужским голосом. Выяснилось, что она перенесла более 30 операций на гортани. Причиной был высоко онкогенный ВПЧ. Он привел к онкологии, которую, к счастью, удалось вовремя остановить, но остались последствия", - делится гинеколог.

Как выявить ВПЧ самостоятельно

Прежде всего нужно знать, что вирус папилломы человека может длительное время "жить" в организме и не проявляться. В условиях ослабления иммунитета, микротравм кожи или слизистых оболочек, гормональных изменений, наличия других инфекций, передающихся половым путем, и вредных привычек вирус может дать о себе знать.

Самые заметные симптомы ВПЧ включают появление бородавок, папиллом на коже и слизистых оболочках. Они могут быть одиночными, а могут быть и множественными, иметь разную форму и цвет.

Если они возникают, нужно пройти дополнительные обследования. Сначала - визуально у врача, после этого - лабораторно. К последним относятся цитологическое исследование, тест на изменения в клетках шейки матки, которые могут быть вызваны вирусом папилломы человека, а также кольпоскопия.

"Кольпоскопия - это специфический тест с уксусной кислотой и раствором Люголя. С их помощью мы можем определить наличие атипичных клеток и признаки вируса папилломы человека, инфекции и рака шейки матки, идентифицировать штаммы ВПЧ", - объясняет Алла.

Если обнаружили инфицирование, для каждого человека составляют индивидуальный план обследования.

Как ВПЧ протекает у мужчин и женщин

Гинеколог подчеркивает: вирус папилломы человека затрагивает как женщин, так и мужчин, однако у мужчин он чаще проходит без симптомов.

У мужчин ВПЧ может вызвать папилломы на гениталиях и на половом члене, на ротовых участках, на анальной области. Высоко онкогенные типы могут вызвать рак ануса, половых органов или горла. А у женщин ВПЧ может привести к развитию рака шейки матки.

Именно поэтому вакцинироваться нужно и мужчинам, и женщинам.

Все, что нужно знать о вакцинации

На сегодня лечения ВПЧ не существует, поэтому единственной мерой предосторожности является вакцинация. С помощью нее можно защититься от агрессивных типов ВПЧ и снизить риск протекания вируса в организме.

Вакцинироваться можно мальчикам и девочкам с девяти до 14 лет или же до начала половой жизни. Однако если этот промежуток времени пропустили или человек уже живет половой жизнью, делать прививку все равно можно.

"Вакцину можно делать до 45 лет", - отмечает врач Шокур.

Более того - существуют основания рекомендовать вакцинацию против ВПЧ даже после прохождения лечения, например, рака шейки матки. Это снижает риск рецидива заболевания.

Перед вакцинацией акушер-гинеколог должен обследовать пациентку и сделать необходимые мазки, осмотреть шейку матки, по возможности провести кольпоскопию, сделать общий анализ крови.

Препараты для вакцинации

Сейчас на рынке в Украине доступны три вакцины для профилактики ВПЧ: Церварикс, Гардасил и Гардасил 9.

Церварикс работает против двух онкогенных типов ВПЧ - 16-го и 18-го. Они чаще всего провоцируют развитие онкологии. Гардасил также защищает от типов 6 и 11, которые в 90% случаев являются причиной возникновения бородавок. А Гардасил 9 защищает от всех уже упомянутых типов и дополнительных пяти, которые также могут приводить к раку шейки матки: 31, 33, 45, 52, 58.

Препараты вакцинации против ВПЧ, зарегистрированные в Украине, и схемы вакцинации ими (инфографика РБК-Украина)

Как проверить легальность вакцины

Алла Шокур особо отмечает, что важно вакцинироваться только легально завезенными препаратами.

"У меня была пациентка, которая вакцинировалась нелегально завезенным препаратом. Она решила не вводить третью дозу, потому что после процедуры у нее болело не просто место укола, а вся сторона. Это могла быть и обычная реакция на саму вакцину, но рисковать здоровьем и жизнью лучше не нужно", - предупреждает специалист.

Для проверки легальности вакцины попросите соответствующую документацию. В медицинском учреждении обязаны продемонстрировать ее по просьбе пациента.

Пример документа о легальности вакцины, который можно попросить в больнице (фото: личный архив акушера-гинеколога Аллы Шокур)

Можно ли в Украине вакцинироваться от ВПЧ бесплатно

Сейчас прививка против ВПЧ является рекомендованной и не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Однако с 2026 года запланированы изменения.

Если прививка против ВПЧ станет обязательной, за счет государства начиная с девяти лет ее смогут получить:

девушки, живущие с ВИЧ

дети, пострадавшие от сексуального насилия

девушки в возрасте от 12 лет до 13 лет 11 месяцев 29 дней, начиная с 01 января 2026 года, однократно

Кроме того, громады могут закупить вакцину за счет местного бюджета. Известно, что такие программы уже действуют во Львовской области, в Луцке, Ковеле, Одессе, Житомире, Полтаве, Киеве.

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