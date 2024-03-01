Що таке вигоряння від занепокоєння і як воно проявляється: перевірте себе

Вигоряння буває у різних сферах, не тільки в роботі. На жаль, буває вигоряння емоційне, а ще вигоряння від постійного занепокоєння та тривоги. Саме цей тип вигоряння зараз дуже поширений у світі.

Що таке вигоряння від занепокоєння і як воно проявляється, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Psychologies.

Людям, які страждають від тривожності, знайомий стан пригніченості та постійного занепокоєння. Він виникає від "вигоряння занепокоєння". Термін "вигоряння" від початку відноситься до професійного виснаження, але він також застосовується і в інших ситуаціях.

Ви можете відчути вигоряння у стосунках або перед певними загрозами.

Фахівець із наркозалежності Мартін Престон визначив тривожний стан, як стан емоційного виснаження, при якому людина почувається повністю виснаженою та пригніченою турботами.

В останні роки глобальні проблеми можуть мати серйозні наслідки для психічного здоров'я людей у багатьох країнах. Пандемії, війни, інфляція… Багато людей, які ніколи раніше не відчували тривоги, тепер можуть почуватися охопленими занепокоєнням. І це відчуття не хвилинне чи періодичне, а в багатьох воно стає постійним супутником життя.

Цей тип вигоряння має схожі симптоми з професійним вигорянням. Ті, хто страждає від такого вигоряння, може відчувати сильну втому, занепокоєння та втрату мотивації.

Серед найхарактерніших симптомів виділяється уникнення поточних подій. Газети, телебачення, дискусії про те, що відбувається у світі, соціальні мережі - все це стає джерелом занепокоєння.

"Ви можете відчути, що не можете впоратися з ще однією тривожною новиною або черговим повідомленням про вірус, війну", - пояснює психолог Теа Галлахер.

Люди, які страждають від такого занепокоєння, також чутливіші, дратівливіші й схильні ізолювати себе. Крім того, у них розвивається схильність до песимізму та цинізму.