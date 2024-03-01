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Что такое выгорание от беспокойства и как оно проявляется: проверьте себя

Пятница 01 марта 2024 19:01
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Что такое выгорание от беспокойства и как оно проявляется: проверьте себя Как проявляется выгорание от беспокойства и тревоги (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Выгорание бывает в разных сферах, не только в работе. К сожалению, бывает выгорание эмоциональное, а еще выгорание от постоянного беспокойства и тревоги. Именно этот тип выгорания сейчас очень распространен в мире.

Что такое выгорание от беспокойства и как оно проявляется, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychologies.

Людям, которые страдают от тревожности, знакомо состояние подавленности и постоянного беспокойства. Оно возникает от "перегорания беспокойства". Термин "выгорание" изначально относится к профессиональному истощению, но он также применим и в других ситуациях.

Вы можете испытать выгорание в отношениях или перед лицом определенных угроз.

Специалист по наркозависимости Мартин Престон определил тревожное состояние, как состояние эмоционального истощения, при котором человек чувствует себя полностью истощенным и подавленным заботами.

В последние годы глобальные проблемы могут иметь серьезные последствия для психического здоровья людей во многих странах мира. Пандемии, войны, инфляция… Многие люди, которые никогда ранее не испытывали тревоги, теперь могут себя чувствовать охваченными беспокойством. И это ощущение не минутное или периодическое, а у многих оно становится постоянным спутником жизни.

У этого типа выгорания есть схожие симптомы с профессиональным выгоранием. Те, кто страдает от такого выгорания, может испытывать сильную усталость, беспокойство и потерю мотивации.

Среди наиболее характерных симптомов выделяется избегание текущих событий. Газеты, телевидение, дискуссии о том, что происходит в мире, социальные сети - все это становится источником беспокойства.

"Вы можете почувствовать, что не можете справиться с еще одной тревожной новостью или очередным сообщением о вирусе, войне", - объясняет психолог Теа Галлахер.

Люди, страдающие от такого беспокойства, также более чувствительны, более раздражительны и склонны изолировать себя. Кроме того, у них развивается склонность к пессимизму и цинизму.

Ранее мы рассказывали о том, какое поведение может указывать на психологическую травму.

А еще писали о том, как заботиться о себе, когда на это совсем нет времени.

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