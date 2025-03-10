Що таке циркадний ритм та як він впливає на сон?

Як працює циркадний ритм?

Головний годинник знаходиться в гіпоталамусі мозку, а саме в супрахіазматичному ядрі (SCN), яке отримує сигнали від клітин сітківки ока, що вловлюють зміни світла й темряви. SCN регулює виділення гормонів, таких як мелатонін (сприяє засинанню) та кортизол (робить бадьорим), а також впливає на метаболізм. Інші фактори, такі як стрес, фізична активність, соціальне середовище та вік, також впливають на циркадний ритм.

Циркадний ритм за віком

У новонароджених циркадний ритм відсутній, він розвивається поступово. У підлітків часто спостерігається синдром затримки фази сну, коли вони пізніше засинають і прокидаються. У дорослих циркадний ритм стабільний, але з віком змінюється, люди похилого віку зазвичай лягають спати раніше і прокидаються рано.

Порушення циркадного ритму можуть виникати через нічні зміни, роботу з нестабільним графіком, подорожі, стрес, психічні розлади, а також через певні звички, такі як пізнє харчування та використання гаджетів перед сном. Джетлаг виникає при швидкій подорожі через декілька часових поясів.

Для нормалізації циркадного ритму рекомендується дотримуватися розпорядку дня, проводити час на свіжому повітрі, робити фізичні вправи, створити комфортні умови для сну, уникати алкоголю, кофеїну та нікотину ввечері, а також вимикати гаджети задовго до сну.

Розлади циркадного ритму

Розлади циркадного ритму сну включають розлад затримки фаз сну та неспання, розлад випередження фаз сну та неспання, нерегулярний розлад фаз сну та неспання, порушення добового ритму сну та неспання, розлад через позмінну роботу та розлад через зміну часових поясів (джетлаг).

Симптоми цих розладів включають труднощі із засинанням, безсоння, часті пробудження, втому протягом дня, депресію та стрес. Лікування включає дотримання графіка, світлотерапію, прийом мелатоніну та зміну графіка сну.

Підтримання циркадного ритму важливе для здоров’я, його порушення впливає на різні системи організму. Короткочасні порушення можуть призвести до проблем з пам'яттю, нестачі енергії, проблем з травленням, а довгострокові - до діабету, ожиріння та психічних розладів.

Зверніться до лікаря, якщо ви тривалий час маєте проблеми зі сном, такі як безсоння, часті пробудження або сильна втома.

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