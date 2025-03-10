Что такое циркадный ритм и как он влияет на сон?

Как работает циркадный ритм?

Головные часы находятся в гипоталамусе мозга, а именно в супрахиазматическом ядре (SCN), которое получает сигналы от клеток сетчатки глаза, улавливающих изменения света и темноты. SCN регулирует выделение гормонов, таких как мелатонин (способствует засыпанию) и кортизол (делает бодрым), а также влияет на метаболизм. Другие факторы, такие как стресс, физическая активность, социальная среда и возраст, также влияют на циркадный ритм.

Циркадный ритм по возрасту

У новорожденных циркадный ритм отсутствует, он развивается постепенно. У подростков часто наблюдается синдром задержки фазы сна, когда они поздно засыпают и просыпаются позже. У взрослых циркадный ритм стабилен, но с возрастом меняется, пожилые люди обычно ложатся спать раньше и просыпаются рано.

Нарушения циркадного ритма могут возникать из-за ночных смен, работы с нестабильным графиком, путешествий, стресса, психических расстройств, а также из-за определенных привычек, таких как позднее питание и использование гаджетов перед сном. Джетлаг возникает при быстром путешествии через несколько часовых поясов.

Для нормализации циркадного ритма рекомендуется придерживаться распорядка дня, проводить время на свежем воздухе, делать физические упражнения, создать комфортные условия для сна, избегать алкоголя, кофеина и никотина вечером, а также выключать гаджеты задолго до сна.

Расстройства циркадного ритма

Расстройства циркадного ритма сна включают расстройство задержки фаз сна и бодрствования, расстройство опережения фаз сна и бодрствования, нерегулярное расстройство фаз сна и бодрствования, нарушение суточного ритма сна и бодрствования, расстройство из-за посменной работы и расстройство из-за смены часовых поясов (джетлаг).

Симптомы этих расстройств включают трудности с засыпанием, бессонницу, частые пробуждения, усталость в течение дня, депрессию и стресс. Лечение включает соблюдение графика, светотерапию, прием мелатонина и изменение графика сна.

Поддержание циркадного ритма важно для здоровья, его нарушение влияет на различные системы организма. Кратковременные нарушения могут привести к проблемам с памятью, недостатку энергии, проблемам с пищеварением, а долгосрочные - к диабету, ожирению и психическим расстройствам.

Обратитесь к врачу, если вы длительное время испытываете проблемы со сном, такие как бессонница, частые пробуждения или сильная усталость.

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