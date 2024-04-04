Що таке стендап і чому він став популярним в Україні: відповідь комікеси

Що таке стендап-комедія

Це сольний гумористичний виступ перед живою аудиторією, один з жанрів розважальних програм. Часто для таких виступів організовують спеціальні комедійні клуби.

На думку Насті Зухвалої, стендап - це жанр особистостей. Через жарти можна розгледіти й характер, і цінності коміка.

"Я вважаю, що стендап-комедія як творчість нероздільна з особистістю самого артиста. Хтось вважає за потрібне транслювати цінності, хтось вважає за потрібне і вміє це зробити якось розважливо, не переобтяжуючи, а хтось не вважає, що це необхідно і це теж ок", - пояснює Настя.

Чому стендап став популярним в Україні

У цьому випадку комікеса зауважує, що інтерес до українського стендапу справді зріс, проте це ще не пік популярності.

"Пік популярності для мене - це коли стендап стане індустрією. Тобто стендап як сегмент шоубізнесу, як кіно. Немає потреби в нашій чи іншій країні пояснювати, що таке кіно, усі знають. Для мене пік популярності стендап-комедії в Україні - це коли не треба пояснювати, що таке стендап як жанр", - каже вона.

Зухвала додає, що стендап існував забагато років до повномасштабної війни. Протягом цього часу коміки отримували досвід, напрацьовували матеріал і шукали свою аудиторію.

Українські стендап-коміки Настя Зухвала, Антон Тимошенко та Ганна Кочегура (фото: instagram.com/undergroundstandupkyiv)

Водночас іншою проблемою на шляху до розвитку було засилля російського контенту.

"На хвилі того, що українці нарешті почали себе запитувати "а що є в нас?", звільнилося трохи цього простору уваги до російських комедіантів. Коли нарешті українська аудиторія звернула увагу на стендап-коміків, у нас уже була певна кількість сформованих відносно зрілих комедіантів", - ділиться Настя.

На кого з українських стендап-коміків варто звернути увагу

Улюблений стендап-комік Насті Зухвалої - це Єгор Шатайло. Проте вона зазначає, що для знайомства із жанром це може бути заскладно та навіть відлякати.

"Якщо він не буде писати матеріал, я змушу його писати. Я люблю стендап, в якому можна зачерпнути щось на роздуми. Я поважаю тих коміків, які здатні продемонструвати унікальний погляд на речі", - відгукується Настя про творчість Шатайла.

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"Якщо ми говоримо про молодих коміків, які тільки заявляють про себе, мені подобається матеріал Джейхуна Сафарова. Мені здається, що це досить якісний матеріал. І достатньо універсальний для того, щоб людина, яка ще не знайомилася з жанром комедії, могла познайомитися, щоб її не відштовхнув цей жанр", - підсумовує Зухвала.