ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відома українська комікеса різко висловилася про російських гумористів: "Настільки ні про що"

Україна, Четвер 04 квітня 2024 14:24
UA EN RU
Відома українська комікеса різко висловилася про російських гумористів: "Настільки ні про що" Настя Зухвала сказала, чому не варто дивитися російський гумор (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На третій рік повномасштабної війни в тренди українських соціальних мереж все ще потрапляють російські музика, фільми тощо. До 24 лютого 2022 року українці також дивилися російський гумор у великій кількості, проте насправді він не несе нічого корисного.

Українська стендап-комікеса Настя Зухвала в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила, що не так із російськими "комедіантами" та яка різниця між ними й українськими коміками.

Чим відрізняється російський гумор від українського

Варто зауважити, що стендап-комедія - це взаємодія коміка з реальністю, де він так чи інакше демонструє своє "Я".

"Зазвичай коміки контактують з тією дійсністю, яка в них є, й говорять про те, що їх хвилює. Тут у нас одне з двох: або російські комедіанти настільки обмежені та мають емоційний інтелект ланцетника, що їх не хвилює нічого, крім побутової чухні, або це цілком свідомо робота на російську повістку", - пояснює Зухвала.

Настя додає, що навіть покидаючи Росію, російські коміки не змінюються. Вони продовжують висміювати побутові теми, далекі від реальності.

Вона твердо переконана: для Росії стендап-комедія не є жанром особистостей, як і будь-який їхній шоу-бізнес.

"Усі ті жарти, які в мене були до 24 лютого, вони не актуальні для мене, тому що мені зараз не до цього. Українські коміки змінили репертуар, тому що наша дійсність змінилася. А для росіян "случай в маршрутке" продовжується", - каже Настя.

Чому російський гумор був популярнішим, ніж український

Для цього було зроблено багато дій, у це було вкладено багато грошей, відповідає Зухвала.

"У них були гроші на масштабні піар-кампанії, щоб створювати яскравий привабливий продукт. Не як жанр, але як продукт, який порадує око глядача", - розповідає комікеса.

За її словами, українська культура не мала таких великих вкладень, тому популярність російського стала цілком закономірною.

"Навіть якщо уявити, що наша держава хотіла підтримувати стендап-комедію, у нас немає таких великих ресурсів, які ми могли направити на те, щоб задавити російський продукт. У нас є шанси закрити цю скриню Пандори. Це велика боротьба, яку ще доведеться побороти", - переконана Настя.

Раніше Настя Зухвала сказала, чи готова вступити до лав ЗСУ.

Ми також повідомляли про те, що Ані Лорак отримала російське громадянство.

Читайте РБК-Україна в Google News
російська музика
NEWS
"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову
"Російські терористи відповідатимуть". Зеленський відреагував на удар дронів по Харкову