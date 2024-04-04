Что такое стендап и почему он стал популярным в Украине: ответ комикесы

Во время полномасштабной войны украинцы стали чаще обращать внимание на отечественный культурный продукт. Однако не только это ответ на вопрос, почему популяризировался стендап.
Стендап-комикеса Настя Зухвала в интервью РБК-Украина (проект Styler) объяснила, что дало толчок украинскому юмору.
Это сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией, один из жанров развлекательных программ. Часто для таких выступлений организовуют специальные комедийные клубы.
По мнению Насти Зухвалой, стендап - это жанр личностей. Через шутки можно разглядеть и характер, и ценности комика.
"Я считаю, что стендап-комедия как творчество нераздельна с личностью самого артиста. Кто-то считает нужным транслировать ценности, кто-то считает нужным и умеет это сделать как-то рассудительно, не перегружая, а кто-то не считает, что это необходимо и это тоже ок", - объясняет Настя.
В этом случае комикеса отмечает, что интерес к украинскому стендапу действительно возрос, однако это еще не пик популярности.
"Пик популярности для меня - это когда стендап станет индустрией. То есть стендап как сегмент шоубизнеса, как кино. Нет нужды в нашей или другой стране объяснять, что такое кино, все знают. Для меня пик популярности стендап-комедии в Украине - это когда не надо объяснять, что такое стендап как жанр", - говорит она.
Зухвала добавляет, что стендап существовал за много лет до полномасштабной войны. За это время комики получали опыт, нарабатывали материал и искали свою аудиторию.
Украинские стендап-комики Настя Зухвала, Антон Тимошенко и Анна Кочегура (фото: instagram.com/undergroundstandupkyiv)
В то же время, другой проблемой на пути к развитию было засилье российского контента.
"На волне того, что украинцы наконец-то начали себя спрашивать "а что есть у нас?", освободилось немного этого пространства внимания к российским комедиантам. Когда наконец украинская аудитория обратила внимание на стендап-комиков, у нас уже было определенное количество сформировавшихся относительно зрелых комедиантов", - делится Настя.
Любимый стендап-комик Насти Зухвалой - это Егор Шатайло. Однако она отмечает, что для знакомства с жанром это может быть сложно и даже отпугнуть.
"Если он не будет писать материал, я заставлю его писать. Я люблю стендап, в котором можно зачерпнуть что-то на размышления. Я уважаю тех комиков, которые способны продемонстрировать уникальный взгляд на вещи", - отзывается Настя о творчестве Шатайла.
Она также советует обратить внимание на:
"Если мы говорим о молодых комиках, которые только заявляют о себе, мне нравится материал Джейхуна Сафарова. Мне кажется, что это достаточно качественный материал. И достаточно универсалный для того, чтобы человек, еще не знакомившийся с жанром комедии, мог познакомиться, чтобы его не оттолкнул этот жанр", - заключает Зухвала.
Ранее Настя Зухвала объяснила, что не так с российскими комедиантами.
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