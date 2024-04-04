Что такое стендап и почему он стал популярным в Украине: ответ комикесы

Что такое стендап-комедия

Это сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией, один из жанров развлекательных программ. Часто для таких выступлений организовуют специальные комедийные клубы.

По мнению Насти Зухвалой, стендап - это жанр личностей. Через шутки можно разглядеть и характер, и ценности комика.

"Я считаю, что стендап-комедия как творчество нераздельна с личностью самого артиста. Кто-то считает нужным транслировать ценности, кто-то считает нужным и умеет это сделать как-то рассудительно, не перегружая, а кто-то не считает, что это необходимо и это тоже ок", - объясняет Настя.

Почему стендап стал популярным в Украине.

В этом случае комикеса отмечает, что интерес к украинскому стендапу действительно возрос, однако это еще не пик популярности.

"Пик популярности для меня - это когда стендап станет индустрией. То есть стендап как сегмент шоубизнеса, как кино. Нет нужды в нашей или другой стране объяснять, что такое кино, все знают. Для меня пик популярности стендап-комедии в Украине - это когда не надо объяснять, что такое стендап как жанр", - говорит она.

Зухвала добавляет, что стендап существовал за много лет до полномасштабной войны. За это время комики получали опыт, нарабатывали материал и искали свою аудиторию.

Украинские стендап-комики Настя Зухвала, Антон Тимошенко и Анна Кочегура (фото: instagram.com/undergroundstandupkyiv)

В то же время, другой проблемой на пути к развитию было засилье российского контента.

"На волне того, что украинцы наконец-то начали себя спрашивать "а что есть у нас?", освободилось немного этого пространства внимания к российским комедиантам. Когда наконец украинская аудитория обратила внимание на стендап-комиков, у нас уже было определенное количество сформировавшихся относительно зрелых комедиантов", - делится Настя.

На кого из украинских стендап-комиков стоит обратить внимание

Любимый стендап-комик Насти Зухвалой - это Егор Шатайло. Однако она отмечает, что для знакомства с жанром это может быть сложно и даже отпугнуть.

"Если он не будет писать материал, я заставлю его писать. Я люблю стендап, в котором можно зачерпнуть что-то на размышления. Я уважаю тех комиков, которые способны продемонстрировать уникальный взгляд на вещи", - отзывается Настя о творчестве Шатайла.

Она также советует обратить внимание на:

Сергея Чиркова

Сергея Липко

Антона Тимошенко

Василия Байдака

"Если мы говорим о молодых комиках, которые только заявляют о себе, мне нравится материал Джейхуна Сафарова. Мне кажется, что это достаточно качественный материал. И достаточно универсалный для того, чтобы человек, еще не знакомившийся с жанром комедии, мог познакомиться, чтобы его не оттолкнул этот жанр", - заключает Зухвала.