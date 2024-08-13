Що таке спіруліна та чи дійсно вона корисна для здоров'я

Що таке спіруліна

Спіруліна - це водорість, яка використовувалася в різних культурах протягом століть. Свою назву водорість отримала завдяки незвичайній формі: якщо розглянути мікроорганізм під мікроскопом, ви побачите маленьку зелену спіральку.

Сьогодні вона широко використовується в медицині, як БАД, а також як барвник в жувальній гумці, цукерках та інших харчових продуктах.

Спіруліна є важливим продуктом для харчування людини та може використовуватися як повноцінне джерело білків, вітамінів і мінералів без будь-яких значних побічних ефектів.

У 100 г сухого порошку спіруліни 290 кал. Рівень білка у складі спіруліни сягає до 70% сухої маси, що можна порівняти з яйцями.

Переваги спіруліни

Забезпечує вітамінами та мінералами

Дієтолог Еммі Сатраземіс розповіла, що спіруліна містить значну кількість кальцію, ніацину, калію, магнію, вітамінів групи B і залізо.

У спіруліні особливо багато вітаміну B12, який допомагає будувати ДНК і є ключовим для підтримки здорової крові та нервових клітин.

Також це хороше джерело заліза, що містить приблизно 2 г на 1 столову ложку.

Антиоксидант

Спіруліна - чудове джерело антиоксидантів. Вона стимулює роботу мозку, діє як знеболювальний та протизапальний засіб, блокує вільні радикали - захищає клітини від окисного пошкодження.

Більшість функцій виконує рослинний білок фікоціанін, який бореться з будь-яким хронічним запаленням

Знижує кров'яний тиск

Занадто високий кров'яний тиск створює додаткове навантаження на кровоносні судини, серце, мозок, нирки, очі. Внаслідок цього зростає ризик серцевих нападів, аневризми аорти, судинної деменції, хвороб нирок.

Завдяки хлорофілу, який оптимізує рівень pH в організмі, добавка спіруліни робить судини м'якшими та ширшими: покращується кровотік, нормалізується тиск.

Підтримує імунну систему

Спіруліна здатна стимулювати вироблення антитіл і підвищувати або знижувати експресію генів, що кодують цитокіни, щоб викликати імуномодулювальні та протизапальні реакції.

Сприяє схудненню

Спіруліна сприяє здоровому харчуванню і поліпшенню ефекту дієт, спрямованих на схуднення. Водорість містить мало жирів і калорій, але вона містить амінокислоту, яка пригнічує апетит.

Коли спіруліна шкідлива

Спіруліна може викликати індивідуальну непереносимість і алергію. Синьо-зелена водорість підсилює імунітет, і протипоказана людям із захворюваннями, пов'язаними з гіперактивністю імунної системи.

Спіруліна може знизити ефективність імунодепресантів, які застосовуються при лікуванні деяких захворювань.

Не рекомендовано застосування мікроводорості разом з препаратами, що знижують згортання крові.

Стандартна денна доза варіюється між 1 г і 3 г, але її можна збільшувати до 10 г, дотримуючись рекомендацій виробника. Порцію необхідно розділяти на 2-3 прийоми і, що важливо, вводити до раціону не різко, а поступово.