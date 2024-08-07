Контролює рівень тиску: нестача цього мінералу призводить до проблем зі здоров'ям

Для правильного функціонування серця і системи кровообігу організму потрібен калій. Це один з найважливіших мінералів для тіла. Зокрема, він є в багатьох популярних продуктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Чим корисний калій

Калій бере участь у скороченні м’язів і у нервовій провідності, тому концентрація його у крові так важлива для самопочуття людини.

Він є одним з чотирьох основних електролітів, присутніх в організмі людини, інші - натрій, магній і кальцій.

Брак калію особливо сильно помітно під час спекотної погоди. Виникає слабкість і досить неприємні судоми у м’язах. Таким чином організм сигналізує про недостачу.

Якщо ви помітили, що ваші ноги стали опухати, особливо влітку, це може говорити про нестачу калію в організмі.

Щоб підтвердити надлишок або нестачу калію, необхідно виконати аналіз крові з визначенням цього елемента.

Найважливіші функції калію в організмі:

контроль артеріального тиску

підтримка кислотно-лужного та водного балансу

допомога у функціонуванні нирок

проведення імпульсів через нейрони

контроль кількості іонів і води у клітинах

Варто пам'ятати, що гострий дефіцит калію під час виношування дитини може мати серйозні наслідки - розвиток гіпертонії, гіпоксії плоду і навіть передчасні пологи.

Продукти з калієм

Нутриціолог назвала джерела продуктів з високим вмістом калію: