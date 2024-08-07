Контролює рівень тиску: нестача цього мінералу призводить до проблем зі здоров'ям
Для правильного функціонування серця і системи кровообігу організму потрібен калій. Це один з найважливіших мінералів для тіла. Зокрема, він є в багатьох популярних продуктах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ірини Левченко.
Чим корисний калій
Калій бере участь у скороченні м’язів і у нервовій провідності, тому концентрація його у крові так важлива для самопочуття людини.
Він є одним з чотирьох основних електролітів, присутніх в організмі людини, інші - натрій, магній і кальцій.
Брак калію особливо сильно помітно під час спекотної погоди. Виникає слабкість і досить неприємні судоми у м’язах. Таким чином організм сигналізує про недостачу.
Якщо ви помітили, що ваші ноги стали опухати, особливо влітку, це може говорити про нестачу калію в організмі.
Щоб підтвердити надлишок або нестачу калію, необхідно виконати аналіз крові з визначенням цього елемента.
Найважливіші функції калію в організмі:
- контроль артеріального тиску
- підтримка кислотно-лужного та водного балансу
- допомога у функціонуванні нирок
- проведення імпульсів через нейрони
- контроль кількості іонів і води у клітинах
Варто пам'ятати, що гострий дефіцит калію під час виношування дитини може мати серйозні наслідки - розвиток гіпертонії, гіпоксії плоду і навіть передчасні пологи.
Продукти з калієм
Нутриціолог назвала джерела продуктів з високим вмістом калію:
- картопля, батат
- банан
- авокадо
- гарбуз
- жирна риба
- кіноа
- мак
- бобові
- інжир
- курага, чорнослив
- томат
- кокосова вода
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