ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Контролює рівень тиску: нестача цього мінералу призводить до проблем зі здоров'ям

Середа 07 серпня 2024 10:18
UA EN RU
Контролює рівень тиску: нестача цього мінералу призводить до проблем зі здоров'ям Чим корисний калій в організмі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Левченко

Для правильного функціонування серця і системи кровообігу організму потрібен калій. Це один з найважливіших мінералів для тіла. Зокрема, він є в багатьох популярних продуктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Чим корисний калій

Калій бере участь у скороченні м’язів і у нервовій провідності, тому концентрація його у крові так важлива для самопочуття людини.

Він є одним з чотирьох основних електролітів, присутніх в організмі людини, інші - натрій, магній і кальцій.

Брак калію особливо сильно помітно під час спекотної погоди. Виникає слабкість і досить неприємні судоми у м’язах. Таким чином організм сигналізує про недостачу.

Якщо ви помітили, що ваші ноги стали опухати, особливо влітку, це може говорити про нестачу калію в організмі.

Щоб підтвердити надлишок або нестачу калію, необхідно виконати аналіз крові з визначенням цього елемента.

Найважливіші функції калію в організмі:

  • контроль артеріального тиску
  • підтримка кислотно-лужного та водного балансу
  • допомога у функціонуванні нирок
  • проведення імпульсів через нейрони
  • контроль кількості іонів і води у клітинах

Варто пам'ятати, що гострий дефіцит калію під час виношування дитини може мати серйозні наслідки - розвиток гіпертонії, гіпоксії плоду і навіть передчасні пологи.

Продукти з калієм

Нутриціолог назвала джерела продуктів з високим вмістом калію:

  • картопля, батат
  • банан
  • авокадо
  • гарбуз
  • жирна риба
  • кіноа
  • мак
  • бобові
  • інжир
  • курага, чорнослив
  • томат
  • кокосова вода

Раніше ми повідомляли про молочні продукти, які не варто купувати в магазині.

Також ми писали, чи потрібно робити перерву у прийомі вітаміну D влітку та в яких продуктах його найбільше.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вітаміни Здоров'я Нутриціолог
NEWS
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ