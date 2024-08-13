Что такое спирулина и действительно ли она полезна для здоровья

Что такое спирулина

Спирулина - это водоросль, которая использовалась в разных культурах на протяжении веков. Свое название водоросль получила благодаря необычной форме: если рассмотреть микроорганизм под микроскопом, вы увидите маленькую зеленую спираль.

Сегодня она широко используется в медицине как БАД, а также как краситель в жевательной резинке, конфетах и других пищевых продуктах.

Спирулина является важным продуктом питания человека и может использоваться как полноценный источник белков, витаминов и минералов без каких-либо значительных побочных эффектов.

В 100 г сухого порошка спирулины 290 кал. Уровень белка в составе спирулины достигает до 70% сухой массы, сравнимой с яйцами.

Преимущества спирулины

Обеспечивает витаминами и минералами

Диетолог Эмми Сатраземис рассказала, что спирулина содержит значительное количество кальция, ниацина, калия, магния, витаминов группы B и железо.

В спирулине особенно много витамина B12, который помогает строить ДНК и является ключевым для поддержания здоровой крови и нервных клеток.

Также это хороший источник железа, содержащий примерно 2 г на 1 столовую ложку.

Антиоксидант

Спирулина - отличный источник антиоксидантов. Она стимулирует работу мозга, действует как обезболивающее и противовоспалительное средство, блокирует свободные радикалы - защищает клетки от окислительного повреждения.

Большинство функций выполняет растительный белок фикоцианин, борющийся с любым хроническим воспалением.

Снижает кровяное давление

Слишком высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки, глаза. В результате возрастает риск сердечных приступов, аневризмы аорты, сосудистой деменции, болезней почек.

Благодаря хлорофиллу, который оптимизирует уровень pH в организме, добавка спирулины делает сосуды более мягкими и широкими: улучшается кровоток, нормализуется давление.

Поддерживает иммунную систему

Спирулина способна стимулировать выработку антител и повышать или снижать экспрессию кодирующих цитокины генов, чтобы вызвать иммуномодулирующие и противовоспалительные реакции.

Способствует похудению

Спирулина способствует здоровому питанию и улучшению эффекта диет, направленных на похудение. Водоросль содержит мало жиров и калорий, но она содержит аминокислоту, подавляющую аппетит.

Когда спирулина вредна

Спирулина может вызвать индивидуальную непереносимость и аллергию. Сине-зеленая водоросль усиливает иммунитет и противопоказана людям с заболеваниями, связанными с гиперактивностью иммунной системы.

Спирулина может снизить эффективность иммунодепрессантов, применяемых при лечении некоторых заболеваний.

Не рекомендовано применение микроводорослей вместе с препаратами, снижающими свертываемость крови.

Стандартная дневная доза варьируется между 1 г и 3 г, но ее можно увеличивать до 10 г, соблюдая рекомендации производителя. Порцию нужно разделять на 2-3 приема и, что принципиально, вводить в рацион не резко, а равномерно.