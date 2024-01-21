Що таке психологія грошей і як вона впливає на наше життя

Гроші грають велику роль у нашому житті і для того, щоб мати гарні статки, треба розбиратися у психології грошей.

Про те, які особливості відрізняють людей з великими статками та як зміни в установках та мисленні відображаються на заробітку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу Meclee.

Як психологія грошей впливає на наше життя

Які емоції у вас викликають гроші? Одним з важливих аспектів наших стосунків з грошима є почуття у цій темі. Іноді на шляху до збагачення стоїть, наприклад, страх перед грошима: він не завжди усвідомлюється, проте може і призводити до невдалих фінансових рішень і відмов від потенційних можливостей чи пасивності. Інша емоція, яка часто може псувати стосунки з грошима, - це сором, до того ж, як сором бути багатим, так і сором за нестачу грошей.

Важливо, щоб емоції щодо грошей були усвідомленими та прожитими, особливо якщо там є певні негативні переживання: страхи, розчарування, сором чи злість. Оптимально, якщо ви визнаєте цінність грошей та їхній вплив на своє життя, проте і не ставите їх на перше місце, не знецінюєте.

Проживання негативних почуттів щодо грошей допоможе вам більш реалістично та спокійно оцінити свій фінансовий стан та поставити цілі на майбутнє.

Про гроші також існує незліченна кількість різних переконань: від "гроші не пахнуть" до "духовне багатство важливіше, ніж гроші". Ви можете пригадати те, що чули від членів своєї родини, коли зростали, а також що засвоїли з медіа та інших джерел. Яку картину грошей малюють ваші переконання?

Якщо більша частина з них негативна, то буде важко вийти на бажаний рівень достатку. Спробуйте переформулювати ці переконання так, щоб вони вели вас до мети, і практикувати ці нові, більш адаптивні ідеї, поки вони не стануть частиною вашого світогляду.

Як писхологія грошей впливає на наше життя (фото: Freepik)

У фінансовій темі важливі не тільки переконання про самі гроші, а й те, як ми описуємо себе та свої можливості. Якщо ваше внутрішнє бачення себе звучить як "гроші це не для мене, я недостатньо для цього", то навряд чи ви зможете досягти фінансового успіху. Тут помічною буде робота над підвищенням відчуття своєї цінності.

Пригадайте про свої сильні сторони та навчіться пишатися ними та дякувати собі за те, що ви робите. Підтримуйте себе у тих справах, які допомагають вам відчувати себе цінною людиною та відмовляйтеся від того, що підриває вашу самооцінку.

Мати гроші чи не мати їх, якщо говорити мовою нейробіології, це навички, наявність стійких нейронних зв'язків. Навичкою є, наприклад, економія, так само як і марнотратство або здатність до заробітку. Не очікуйте, що як тільки ви вирішили змінити свої стосунки з грошима, це станеться миттєво. Вам потрібен час, щоб виробити нові навички.

Очікування швидкого результату може призвести до розчарування. Підвищуйте фінансову планку поступово, розвиваючи навичку достатку, щоб у вас був час звикнути до нового рівня.

Гроші це не тільки психологічний, а й соціальний феномен. Те, в якому оточенні ви знаходитесь, сильно впливає на ваші фінансові вибори та загальне ставлення до грошей.

Тут може вмикатися і марнотратство з метою справити враження на інших, і нераціональні рішення під дією моди, і знеохочення близькими до певних дій, якщо вони виходять за рамку норми у певній соціальній групі.

Варто проаналізувати, як саме оточення впливає на ваші відносини з грошима та як можна протистояти негативному впливу, якщо такий є.