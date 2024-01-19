Ось що потрібно зробити, перш ніж звільнитися з роботи: всього 5 дій

Написати заяву про звільнення може виявитися непростою справою. Є кілька речей, які потрібно врахувати і зробити, перш ніж звільнитися з роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Отримайте все можливе від поточної роботи

Скористайтеся ресурсами вашої повсякденної роботи, перш ніж піти звідти. Отримайте доступ до навчання, а також можливостей на робочому місці, які допоможуть підготуватися до наступного кроку.

Окрім використання оплачуваної відпустки, варто зробити деякі заощадження.

Розрахуйте свою останню зарплату

Варто підрахувати, скільки грошей ви отримаєте за невикористану частину відпустки. Знання цієї суми допоможе скласти бюджет на найближчий час.

Перенесіть необхідні документи

Якщо на вашому робочому комп'ютері зберігаються будь-які особисті документи, відправте їх електронною поштою на домашню адресу або збережіть на ноутбуці, перш ніж йти з роботи.

Зробіть те ж саме для необхідних вам в майбутньому контактів або корисних електронних таблиць. Завчасна організація цих даних гарантує, що ви не втратите їх при переході на нове місце роботи.

Також простежте за тим, щоб ваша особиста інформація більше не була доступна на робочому комп'ютері.

План подальших дій

Ви можете попередити компанію про звільнення за два тижні і почати шукати потенційних майбутніх роботодавців. Або ж ви можете розпочати пошук роботи і повідомити про це керівника після того, як знайдете нову посаду.

Підтримка

У будь-якому випадку, не залишайте посаду без попередження, це непрофесійно і залишає за вами погану репутацію.

Навіть якщо ви ненавидите свою роботу і раді звільнитися, перехідний період все одно може бути стресовим. У цей неспокійний час вам може знадобитися порада або підтримка. Хтось має бути на вашому боці. Це можуть бути співробітники, яким ви довіряєте, друзі або члени сім’ї.

Як підготуватися до розмови про звільнення з керівником

Оберіть вдалий час для спілкування. Найкраще це зробити після обідньої перерви, коли ваш керівник ситий та в хорошому настрої. Зверніть увагу і на його завантаженість роботою.

Уникайте надмірної емоційності та звинувачень в сторону інших співробітників, говоріть спокійно. Пам'ятайте, що ваша розмова може мати декілька варіантів розвитку та завершення: від неочікувано позитивних до непередбачувано негативних для вас.