Як з України можна переказати гроші в Англію: корисні поради
Українці, родичі яких, живуть в Англії, можуть переслати їм кошти різними способами і це зручно.
Про те, якими способами можна переслати гроші з України в Англію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
Як українці можуть переслати гроші в Англію
P2P - трансфер від Приватбанку. Це переказ між своїми рахунками з української картки на свою закордонну комісію у такому переказі складає лише 2 відсотки, а гроші приходять моментально, коли це потрібно.
Wise - тут ви платите фіксовану плату 2 гривні 52 копійки та 10, 43 відсотки від основної суми, яку ви пересилаєте.
Paypal - у цьому способі комісія складає 0,4 відсотка до 1,5.
Також можна просто класти гроші на українську картку, щоб нею розраховуватися в магазинах або здійснювати покупки в інтернеті.
Як українці можуть переслати гроші в Англію (фото: Freepik)
Також у коментарях до цього допису люди назвали ще кілька способів, які також дозволяють переказувати кошти з України до Англії.
У банку ПУМБ є дуже привабливі пропозиції. Можна відкрити картку в фунтах і в касі покласти гроші на рахунок. І можна відкрити інтернет рахунок і з однієї картки перераховувати на іншу. По оплаті це близько 0,5 відсотків.
Отже, українці мають чимало варіантів для того, щоб пересилати кошти або ж просто їх витрачати напряму з картки й кожен може вибрати для себе зручний та універсальний спосіб.
Треба лише врахувати відсотки, які ви можете передплатити й розуміти, що є більш вигідним варіантом для вашого бюджету.
Раніше ми розповідали, чи можуть українські студенти біженці безкоштовно навчатися в Британії.
Також читайте наш матеріал про те, якими є нові вимоги до візи для українців у Великій Британії.