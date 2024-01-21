Что такое психология денег и как она влияет на нашу жизнь

Деньги играют большую роль в нашей жизни и для того, чтобы иметь хорошее состояние, нужно разбираться в психологии денег.

О том, какие особенности отличают людей с большим состоянием и как изменения в установках и мышлении отражаются на заработке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического портала Meclee.

Как психология денег влияет на нашу жизнь

Какие эмоции у вас вызывают деньги? Одним из важных аспектов наших отношений с деньгами есть чувство в этой теме. Иногда на пути к обогащению стоит, например, страх перед деньгами: он не всегда осознается, однако может приводить к неудачным финансовым решениям и отказам от потенциальных возможностей или пассивности. Другая эмоция, которая часто может портить отношения с деньгами - это стыд, причем как стыд быть богатым, так и стыд за нехватку денег.

Важно, чтобы эмоции по поводу денег были осознанными и прожитыми, особенно если там есть определенные негативные переживания: страхи, разочарование, стыд или злоба. Оптимально, если вы признаете ценность денег и их влияние на свою жизнь, однако и не ставите их во главу угла, не обесцениваете.

Проживание негативных чувств по поводу денег поможет вам более реалистично и спокойно оценить свое финансовое состояние и поставить цели на будущее.

О деньгах также существует множество различных убеждений: от "деньги не пахнут" до "духовное богатство важнее, чем деньги". Вы можете вспомнить то, что слышали от членов своей семьи, когда росли, а также усвоили из медиа и других источников. Какую картину денег рисуют ваши убеждения?

Если большая часть из них отрицательна, то трудно будет выйти на желаемый уровень достатка. Попытайтесь переформулировать эти убеждения так, чтобы они вели вас к цели, и практиковать эти новые, более адаптивные идеи, пока они не станут частью вашего мировоззрения.

Как психология денег влияет на нашу жизнь (фото: Freepik)

В финансовой теме важны не только убеждения о самих деньгах, но и о том, как мы описываем себя и свои возможности. Если ваше внутреннее видение себя звучит как "деньги это не для меня, я недостаточно для этого", то вряд ли вы сможете добиться финансового успеха. Здесь заметна работа над повышением ощущения своей ценности.

Вспомните о своих сильных сторонах и научитесь гордиться ими и благодарить себя за то, что вы делаете. Поддерживайте себя по тем делам, которые помогают вам чувствовать себя ценным человеком и отказывайтесь от того, что подрывает вашу самооценку.

Иметь деньги или не иметь их, если говорить на языке нейробиологии, это навыки, наличие стойких нейронных связей. Навыком является, например, экономия, равно как и расточительность или способность к заработку. Не ожидайте, что как только вы решили изменить свои отношения с деньгами, это произойдет мгновенно. Вам нужно время, чтобы выработать новые навыки.

Ожидание быстрого результата может привести к разочарованию. Повышайте финансовую планку постепенно, развивая навыки изобилия, чтобы у вас было время привыкнуть к новому уровню.

Деньги это не только психологический, но и социальный феномен. То, в какой обстановке вы находитесь, сильно влияет на ваши финансовые выборы и общее отношение к деньгам.

Здесь может включаться и расточительность с целью произвести впечатление на других, и нерациональные решения под действием моды, и неохота близкими к определенным действиям, если они выходят за рамку нормы в определенной социальной группе.

Следует проанализировать, как само окружение влияет на ваши отношения с деньгами и как можно противостоять негативному влиянию, если таковое имеется.