Поліфазний сон. Як виспатися усього за кілька годин та гарно відпочити

Зазвичай вважається, що для якісного відпочинку нам потрібно спати 6-8 годин на добу. Однак існують режими, які дозволяють скоротити час сну без шкоди для продуктивності.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як працюють такі режими, їх переваги та поради щодо переходу на новий спосіб життя.
Поліфазний сон дозволяє суттєво збільшити продуктивний час. Завдяки скороченню циклів, людина швидше занурюється у фазу швидкого сну - найважливішу для відновлення організму.
Наприклад, ті, хто дотримуються Uberman, відзначають підвищену концентрацію, яскраві сни й навіть можливість контролювати їх. Режим Dymaxion дозволяє заощадити час і при цьому зберігати високий рівень енергії.
Однак усі ці переваги можливі лише за умови чіткої дисципліни. Адаптація до нових режимів може бути складною, але результат того вартий. Поліфазний сон особливо підходить людям із насиченим графіком, наприклад, студентам, бізнесменам або творчим особистостям.
Uberman
Everyman
Dymaxion
Biphasic (біфазний)
Адаптація до поліфазного сну потребує планування та дисципліни. Насамперед оберіть режим, який найкраще відповідає вашому стилю життя. Заздалегідь підготуйте спальне місце: подбайте про комфортну температуру, звукоізоляцію та зручність.
Почніть перехід із вихідних чи відпустки, щоб організм звик поступово. У перші дні вас може переслідувати втома, але не здавайтеся - це тимчасово. Обов’язково слідкуйте за раціоном: їжте більше овочів, фруктів і відмовтеся від шкідливої їжі.
Чітко дотримуйтесь графіка сну і не змінюйте його, щоб уникнути зриву адаптації.
Щоб перехід на поліфазний сон був максимально легким, дотримуйтеся кількох порад. Не пропускайте жодного запланованого періоду відпочинку - це допоможе організму швидше звикнути.
У години неспання займайте себе корисними справами, які відволікатимуть від втоми. Використовуйте будильники або нагадування, щоб точно знати, коли настав час для сну.
Якщо важко прокинутися, включайте яскраве світло або бадьору музику. Уникайте стресу перед сном, адже розслаблений стан допоможе легше заснути. Пам’ятайте, що адаптація - це лише перший етап, а з часом такий режим стане вашою звичкою.
Поліфазний сон може стати ключем до більш продуктивного життя, але тільки за умови правильного підходу. Виберіть свій режим, налаштуйтеся на адаптацію та насолоджуйтеся новими можливостями!
Раніше ми писали, чому надмірно відсипатися на вихідних шкідливо для здоров’я.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти TED, Lifehacker, Sleep Foundation.