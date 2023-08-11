Що таке "нульова" субсидія: коли та кому її призначають

Що потрібно знати про субсидію

Житлова субсидія призначається за різниці між розміром сплачених сум за житлово-комунальні послуги та розміром обов'язкового платежу.

Обов'язковий платіж кожної сім'ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Обчислюють його у розрахунку одну людину.

Коли розмір субсидії становитиме 0 гривень?

Якщо за результатами здійсненого розрахунку розмір (різниця) має нульове чи від'ємне значення, субсидія становитиме 0,00 грн.

Це означає, що розміри сплачених сум за житлово-комунальні послуги не перевищують розмір обов'язкового платежу (п. 60 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій житлово-комунальних послуг, придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива").

Зазначимо, що "нульову" субсидію зазвичай призначають у літні місяці або до жовтня, коли ще не розпочався опалювальний сезон.

Водночас для кожної житлово-комунальної послуги є розмір обов'язкової оплати. Її необхідно вносити, якщо буде призначено субсидію. Тоді як решту спожитих послуг відшкодує управління соціального захисту.

Субсидія в один клік

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та якнайшвидшого рішення про надання.

Уповноваженому члену сім'ї слід подати спрощену заяву, в якій вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена субсидія, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватися субсидії у разі призначення. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно проведуть збір та опрацювання відомостей, необхідних для призначення виплати.

Фізично відвідувати органи Пенсійного фонду України (ПФУ) для подання спрощеної заяви не потрібно.

В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на веб-порталі ПФУ, в мобільному додатку ПФУ, Порталі Дія (коли ця держструктура зможе надати технічну можливість).