Что такое "нулевая" субсидия: когда и кому ее назначают

Жилищная субсидия - это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Некоторым гражданам могут назначаться "нулевые субсидии".
Почему в таком случае не нужно волноваться - рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Жилищная субсидия назначается при разнице между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа.
Обязательный платеж каждой семье определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства. Вычисляют его всегда в расчете на одного человека.
Если по результатам произведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия будет составлять 0,00 грн.
Это означает, что размеры уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышают размер обязательного платежа (п. 60 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива").
Отметим, что "нулевую" субсидию обычно назначают в летние месяцы или до октября, когда еще не начался отопительный сезон.
В то же время, для каждой жилищно-коммунальной услуги есть размер обязательной оплаты. Ее необходимо вносить, если будет назначена субсидия. В то время как остальную стоимость потребленных услуг возместит управление социальной защиты.
Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.
Уполномоченному члену семьи следует подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена субсидия, место жительства и реквизиты счета, на который должны зачисляться субсидии в случае назначения. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.
Физически посещать органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для подачи упрощенного заявления не нужно.
В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на веб-портале ПФУ, в мобильном приложении ПФУ, на Портале Дія (когда эта госструктура сможет предоставить техническую возможность).
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