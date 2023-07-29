Деяким українцям потрібно подати нову заяву на субсидію: без неї виплат не буде

Субсидія призначається у випадку, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середнього доходу за місяць всієї сім'ї. Для більшості українців ця допомога зберігається, але деяким категоріям потрібно наново оформити виплати.

Кого це стосується - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Перелік категорій

Вам потрібно знову подати заяву на оформлення субсидії, якщо:

у складі домогосподарства є ВПО

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги

кількість осіб, які проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Виплата субсидії збережеться до завершення воєнного стану та впродовж одного місяця після його скасування. Розмір допомоги в неопалювальний сезон становить від 350 до 400 гривень.

Кого можуть залишити без субсидії

Водночас соціальну допомогу можуть забрати, якщо:

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів чи площа будинку понад 230 квадратних метрів

член сім'ї має на депозитному рахунку чи у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 000 гривень

один із членів сім'ї за попередній рік придбав валюту на суму, еквівалентну 50 000 гривень

у сім'ї є автомобіль, якому менш ніж п'ять років

сім'я має два чи більше автомобілів, яким не більше 15 років

у сім'ї є хоча б один дорослий, який не навчається та офіційно не працює і не має статусу безробітного

один із членів сім'ї працює, але отримує нижчу за мінімальну зарплату

один із членів сім'ї не платить ЄСВ понад три місяці

заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці, але якщо борг оскаржили в суді, субсидію можуть дати

член родини протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 000 гривень

Як оформити субсидію під час війни

Для того, щоб подати заяву на отримання фінансової підтримки, потрібно:

зайти на сайт електронних послуг ПФУ

у верхньому правому кутку натиснути "Вхід"

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль

в особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

натиснути "Продовжити"

обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом"

заповнити поля в онлайн-формі

додати скановану копію договору оренди, якщо подаєте заяву за фактичним місцем проживання, а не за реєстрованим

натиснути "Сформувати заяву"

перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ"

Як оформити субсидію онлайн (скриншот: Styler)

З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі "Мої звернення", обравши опцію "Статус звернення".