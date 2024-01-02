Що таке мистецтво розумного шопінгу

Досить часто ми звертаємо свою увагу на дивні речі, які пригортають нашу увагу, проте вони зовсім не потрібні та недоречні. І найчастіше такі речі ми купуємо на знижках. Це гарний маркетинговий хід.

Знижки - слово, яке активізує більшість споживачів відправитись у магазин на пошуки нових, крутих обнов.

Але при цьому, слід ставитися до цього діла з холодним розумом та вміти розумно користуватись знижками та акційними пропозиціями.

Перш ніж ви почнете свій квест, ділимос тим, на що слід звернути увагу для вдалого і розумного шопінгу.

Мистецтво розумного шопінгу (фото: Freepik)

Потреби

Перш ніж вирушити на полювання за знижками, важливо розібратися у своїх потребах та справжніх бажаннях.

Якщо ви знаєте, що саме вам потрібно, то це допоможе уникнути потрапляння геть непотрібних речей у ваш гардероб.

Рекомендовано мати під рукою шопінг-лист з чіткими вказівками чого саме ви потребуєте і що маєте курити обов’язково.

Якість

Якість допомагає речам мати довший термін служби та пристойний вид навіть після кількох років носіння.

Зверніть увагу на тканину, матеріал, стан швів, застібки та чи кошлатиться тканина при терті.

Стан

Іноді магазини грішать і додають до переліку акційних товарів речі, які не перебувають у задовільному стані, на це теж потрібно звертати багато своєї уваги, щоб не отримати неприємний сюрприз вдома.

Купуючи будь-яку річ, обовʼязково перевірте її на наявність затяжок, дірок і плям від косметичних продуктів тощо.

Розуміння трендів

Тренди бувають короткотривалими та довготривалими. Перше ніж купити річ, проаналізуйте чи буде вона актуальною у наступному сезоні та чи є сенс взагалі її купувати.

Поєднання

Будь-яка річ яка додається до вашого гардероба має мати пару з якою може утворити сет.

Створіть з річчю мінімум 3-5 комплектів з вже існуючими речами, це допоможе уникнути проблеми з якою стикаються багато жінок - спочатку куплю плаття, а потім потрібні ще й одразу туфлі, бо ні з чим носити.

Якщо річ не буде мати свого "друга", то вона має можливість висіти на вішалку ще довгий час з биркою так і не побачивши світ.