Что такое искусство умного шопинга

Довольно часто мы обращаем внимание на странные вещи, которые привлекают наше внимание, однако они совсем не нужны и неуместны. И чаще всего такие вещи мы покупаем на скидках. Это хороший маркетинговый ход.

Скидки - слово, которое активизирует большинство потребителей отправиться в магазин на поиски новых, крутых обнов.

Но при этом следует относиться к этому делу с холодным умом и уметь пользоваться скидками и акционными предложениями.

Прежде чем вы начнете свой квест, хочу поделиться своими наработками и мыслями, на что следует обратить внимание для удачного и разумного шопинга.

Искусство умного шопинга (фото: Freepik)

Потребности

Прежде чем отправиться на охоту за скидками, важно разобраться в своих нуждах и подлинных желаниях.

Если вы знаете, что именно вам нужно, то это поможет избежать попадания ненужных вещей в ваш гардероб.

Рекомендуется иметь под рукой шоппинг-лист с четкими указаниями в чем именно вы нуждаетесь и что должны курить обязательно.

Качество

Качество помогает вещам иметь более длительный срок службы и приличный вид даже после нескольких лет ношения.

Обратите внимание на ткань, материал, состояние швов, застежки и лохматится ли ткань при трении.

Состояние

Иногда магазины грешат и добавляют в список акционных товаров вещи, которые не находятся в удовлетворительном состоянии, на это тоже нужно обращать много внимания, чтобы не получить неприятный сюрприз дома.

Покупая любую вещь, обязательно проверьте ее на наличие затяжек, дыр и пятен от косметических продуктов.

Понимание трендов

Тренды бывают кратковременными и длительными. Прежде чем купить вещь, проанализируйте, будет ли она актуальна в следующем сезоне и есть ли смысл вообще ее покупать.

Сочетание

Любая вещь прилагаемая к вашему гардеробу должна иметь пару с которой может образовать сет.

Создайте с вещью минимум 3-5 комплектов с уже существующими вещами, это поможет избежать проблемы с которой сталкиваются многие женщины – сначала куплю платье, а потом нужны еще и сразу туфли, потому что не с чем носить.

Если вещь не будет иметь своего «друга», то она имеет возможность висеть на вешалку еще долгое время с биркой так и не увидев свет.