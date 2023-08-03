Що таке "лате-макіяж" і чому він підкорює всі світові тренди: відеоприклади

Звідки з'явився тренд

Відома в США візажистка Таніель Джай зробила такий макіяж ще у 2018 році, але тоді він не набрав такої популярності, як зараз. У 2023 році лате-макіяж повторила блогерка Рейчел Ріглер. Її відео в TikTok набрало понад два мільйони переглядів, а сам тренд почали активно повторювати.

Сам макіяж виглядає досить просто та природно. Його "фішка" в тому, щоб підкреслити ваш колір шкіри та зробити його більш насиченим за допомогою косметики. Таким чином з'являється ефект легкої літньої засмаги.

Універсальність макіяжу полягає в тому, що він підходить абсолютно будь-якому типажу та адаптується під будь-яку палітру. Тобто фактично ви можете використовувати свої звичні продукти для макіяжу, добираючи їх у пастельно-бежевій гамі.

Як повторити лате-макіяж

Для початку обов'язково зволожте шкіру, щоб косметика краще на неї "лягала". Після цього нанесіть вашу тональну основу, консилер чи CC-крем, щоб трохи вирівняти тон. Але не робіть це дуже щільно, щоб залишити місце для природності.

Далі візьміть кремовий бронзер чи пудру та виділіть вилиці, контур лоба, підборіддя й щелепи.

Для макіяжу очей можна використати коричневі, персикові чи бежеві тіні. Наносячи, добре розтушовуйте пігмент у напрямку до скронь. Стрілки краще не малювати, тому що вони вибиваються з концепції лате-макіяжу. А от вії чудово його доповнять: можна використовувати як чорну, так і коричневу туш.

За бажання можна також додати хайлайтер золотого чи бронзового кольору.

Для губ обирайте кавовий блиск, який візуально додасть об'єму. Знову-таки від яскравих кольорів у цьому випадку краще відмовитися.