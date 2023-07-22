Який макіяж може візуально додати 10 років: не робіть цих помилок

Кожна жінка хоче бути особливою і завжди намагається покращити свій зовнішній вигляд. Макіяж - найпростіший спосіб це зробити. Однак, якщо сильно перестаратися, то макіяж може додати 10 років та зробить жінку набагато старшою.

Матовий фініш

Багато навмисно прибирають сяяння на обличчі, адже думають, що воно надає жирного блиску. Однак, це не так. Все тому, що в міру зволожена шкіра додасть пружності і свіжості шкірі, тоді як матове покриття підкреслить всі недоліки.

Макіяж з матовим фінішем (фото: freepik)

Невдало підібраний тональний

Важливо, щоб тональний крем був такого ж кольору, як і шкіра обличчя. Зокрема, покриття не слід наносити надто щільно, щоб не отримати ефект "маски". Тоді на шкірі буде видно всі недоліки.

Невдало підібраний тон зіпсує весь макіяж (фото: freepik)

Темні брови

Раніше в моді були темні брови. Однак, це в минулому, адже зараз варто надавати перевагу природності. Краще обирати такі тони, які відтінять волоски на бровах, а не намалюють їх.

Темні брови зіпсують весь макіяж (фото: pinterest)

Темні відтінки помади

Якщо ви не хочете ненароком додати собі плюс 10 років, то з темними відтінками помади потрібно бути вкрай обережними.

Важливо пам'ятати, що контур губ не має бути занадто темним, адже він дуже старить обличчя.

Темні відтінки помади зіпсують весь макіяж (фото: freepik)

Перламутрові тіні

Запам'ятайте, що тіні з перламутровим ефектом підкреслюють усі зморшки навколо очей. Тому їх не варто використовувати, особливо для щоденного макіяжу. Краще надати перевагу матовим розсипчастим тіням.

Перламутрові тіні додають віку (фото: freepik)

Як омолодити обличчя

Після 35 років варто почати більш дбайливо ставитися до шкіри. Пийте більше води, вмивайте обличчя спеціальним молочком або пінкою, не забувайте про зволоження і тоніки перед нанесенням крему. Для омолодження обличчя також варто робити масаж.

Вмиватися потрібно холодною водою і частіше робити фруктові маски. Домашній догляд за обличчям після 50 років полягає в тому, щоб допомогти шкірі зберігати пружність.

Для збереження молодості варто прибрати з раціону алкоголь, фаст-фуд та інші шкідливості продукти. Замість цього варто частіше їсти моркву, мигдаль, темний шоколад, шпинат, помідори, лохину, гарбузове насіння, молоко, сир та петрушку.