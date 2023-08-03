RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что такое "латте-макияж" и почему он покоряет все мировые тренды: видеопримеры

Что такое латте-макияж (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В мире красоты новый тренд - латте-макияж. Он внезапно захватил социальные сети и занимает лидирующие позиции среди модных тенденций этим летом. Такой макияж достаточно универсальный и одновременно изысканный.

Кому он будет подходить и как его сделать - читайте в материале Styler.

Откуда появился тренд

Известная в США визажистка Таниэль Джай сделала такой макияж еще в 2018 году, но тогда он не набрал такой популярности, как сейчас. В 2023 году латте-макияж повторила блогер Рейчел Риглер. Ее видео в TikTok набрало более двух миллионов просмотров, а сам тренд начали активно повторять.

 

@rachelrigler LATTE MAKEUP cheers :) #makeup #makeuptrends #beauty #lattemakeup #summermakeup #makeuphacks #greenscreen original sound - Rachel Rigler

 

Сам макияж смотрится довольно просто и естественно. Его "фишка" в том, чтобы подчеркнуть ваш цвет кожи и сделать его насыщеннее с помощью косметики. Таким образом появляется эффект легкого летнего загара.

Универсальность макияжа состоит в том, что он подходит абсолютно любому типажу и адаптируется под любую палитру. То есть фактически вы можете использовать свои привычные продукты для макияжа, подбирая их в пастельно-бежевой гамме.

 

 

Как повторить латте-макияж

Для начала обязательно увлажните кожу, чтобы косметика лучше на нее "ложилась". После этого нанесите ваше тональную основу, консилер или CC-крем, чтобы немного выровнять тон. Но не делайте это слишком плотно, чтобы оставить место для естественности.

Далее возьмите кремовый бронзер или пудру и выделите скулы, контур лба, подбородка и челюсти.

 

 

Для макияжа глаз можно использовать коричневые, персиковые или бежевые тени. Нанося, хорошо растушевывайте пигмент по направлению к вискам. Стрелки лучше не рисовать, потому что они выбиваются из концепции латте-макияжа. А вот ресницы прекрасно его дополнят: можно использовать как черную, так и коричневую тушь.

При желании можно добавить хайлайтер золотого или бронзового цвета.

Для губ выбирайте кофейный блеск, который визуально придаст объем. Опять же от ярких цветов в этом случае лучше отказаться.

 

@zeynepberdibek1 latte makeup

Раньше мы рассказывали, какие ошибки в макияже визуально прибавляют возраста.

Читайте также, как убрать морщинки на шее без походов к косметологу.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМодные тренды