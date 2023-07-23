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Крутий лайфхак від косметолога, який допоможе позбутись зморшків на шиї (відео)

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Неділя 23 липня 2023 10:32
Крутий лайфхак від косметолога, який допоможе позбутись зморшків на шиї (відео) Як позбутись зморшок на шиї (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Ольга Позднякова

Зморшки на шиї, які називаються кільця Венери, є однією з ознак старіння. Часто саме вони можуть видати ваш реальний вік. Зробити їх менш помітними можна навіть без дорогих косметичних процедур - достатньо виконувати певні вправи для шиї.

Про те, як це можна зробити, пише косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Чому на шиї з'являються зморшки

"Під красивою назвою "кільця Венери" ховається проблема, яка знайома майже кожній жінці - виражені горизонтальні складки в області шиї. Є безліч причин їхньої появи", - пояснює експерт.

Які причини появи зморшок:

  • генетична схильність
  • вік
  • неправильна постава
  • постійне сидіння в гаджетах (голова вниз)
  • опущення платизми

"Сьогодні працюємо саме з платизмою - тонким поверхневим мʼязом, опущення якого відбувається швидше, ніж в інший області. Допоможуть прості вправи. Прийоми можете робити через день", - каже косметолог.

Як виконувати ці вправи

Прикладіть долоню щільно під ключицею, а другу - зверху руки. Тоді зробіть невеликий нахил голови, як показано на відео, а потім тягніться вухом догори, після цього - підборіддям. Чергуйте ці рухи. Ви маєте відчувати розтягування і натяг.

Покладіть долоні посередині шиї і розводьте їх у різні боки, тим самим розтягуючи платизму. Робіть так по 10-15 разів за 2 підходи на кожну сторону.

Ті ж самі рухи повторіть із другої сторони.

"Якщо відчуваєте, що природного зволоження шкірі недостатньо під час процедури, то нанесіть трішечки крему", - зазначає косметолог.

Раніше ми розповідали про те, як без уколів ботоксу позбутись зморшків на лобі.

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