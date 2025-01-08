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Що таке "іспанський стид" та чи доречно так казати українською?

Середа 08 січня 2025 08:00
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Що таке "іспанський стид" та чи доречно так казати українською? Як правильно вживати вислів "іспанський стид" та як його замінити (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вираз "іспанський стид" вже став звичним для багатьох українців. Але чи правильно так говорити і як по-інакшому цей вираз може звучати в українській мові.

Як українською правильно сказати "іспанський стид", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.

Що таке "іспанський стид"?

"Іспанський стид" або "іспанський сором" - це крилатий вираз, який буквально означає "сором за іншого". Це вторинне, емпатичне або стороннє збентеження від дій іншої людини.

Людина переживає іспанський сором, коли вона стикається з неетичною, некультурною або ганебною поведінкою іншої людини.

Також сором можна відчувати за дії політиків або відомих особистостей, співгромадян в іншій країні та навіть власних дітей. Але чи правильно казати українською "стид"?

Чи є слово "стид" в українській мові

"Слово "стид" справді є частиною української мови й має давнє походження. У "Словнику української мови" Бориса Гринченка воно подається як синонім до слова "сором". Однак у сучасні літературній мові основним терміном є саме "сором". Слово "стид" вважають архаїзмом", - пояснює експерт.

Як можна замінити цей вираз

Він зазначає, що є цікаві українські вирази, які можуть замінити цю фразу і не втратити при цьому зміст.

Наприклад:

  • "Вторинний сором" - точний термін
  • "Чуже ганьблення" - образна альтернатива
  • "Опосередковане збентеження" - інтелектуальний варіант
  • "Кринж" - молодіжний варіант.

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