Що таке "іспанський стид" та чи доречно так казати українською?
Вираз "іспанський стид" вже став звичним для багатьох українців. Але чи правильно так говорити і як по-інакшому цей вираз може звучати в українській мові.
Як українською правильно сказати "іспанський стид", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення тренера з ораторської майстерності Павла Мацьопи в Instagram.
Що таке "іспанський стид"?
"Іспанський стид" або "іспанський сором" - це крилатий вираз, який буквально означає "сором за іншого". Це вторинне, емпатичне або стороннє збентеження від дій іншої людини.
Людина переживає іспанський сором, коли вона стикається з неетичною, некультурною або ганебною поведінкою іншої людини.
Також сором можна відчувати за дії політиків або відомих особистостей, співгромадян в іншій країні та навіть власних дітей. Але чи правильно казати українською "стид"?
Чи є слово "стид" в українській мові
"Слово "стид" справді є частиною української мови й має давнє походження. У "Словнику української мови" Бориса Гринченка воно подається як синонім до слова "сором". Однак у сучасні літературній мові основним терміном є саме "сором". Слово "стид" вважають архаїзмом", - пояснює експерт.
Як можна замінити цей вираз
Він зазначає, що є цікаві українські вирази, які можуть замінити цю фразу і не втратити при цьому зміст.
Наприклад:
- "Вторинний сором" - точний термін
- "Чуже ганьблення" - образна альтернатива
- "Опосередковане збентеження" - інтелектуальний варіант
- "Кринж" - молодіжний варіант.
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