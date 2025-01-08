Что такое "іспанський стид" и уместно ли так говорить на украинском?

Выражение "іспанський стид" уже стало привычным для многих украинцев. Но правильно ли так говорить и как по-другому это выражение может звучать в украинском языке.

Как по-русски правильно сказать "іспанський стид", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения тренера по ораторскому мастерству Павла Мацьопы в Instagram.

Что такое "іспанський стид"?

"Іспанський стид" или "іспанський сором" - это крылатое выражение, которое буквально означает "стыд за другого". Это вторичное, эмпатическое или постороннее смущение от действий другого человека.

Человек испытывает испанский стыд, когда он сталкивается с неэтичным, некультурным или позорным поведением другого человека.

Также стыд можно испытывать за действия политиков или известных личностей, сограждан в другой стране и даже собственных детей. Но правильно ли говорить по-украински "стид"?

Есть ли слово "стид" в украинском языке

"Слово "стид" действительно является частью украинского языка и имеет древнее происхождение. В "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко оно подается как синоним к слову "сором". Однако в современном литературном языке основным термином является именно "сором". Слово "стид" считают архаизмом", - объясняет эксперт.

Как можно заменить это выражение

Он отмечает, что есть интересные украинские выражения, которые могут заменить эту фразу и не потерять при этом смысл.

Например: