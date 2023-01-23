Що таке чек-ап організму та як часто його потрібно робити: відповідь ендокринолога

Відомо, що багато хвороб можуть протікати абсолютно безсимптомно. Виявити їх можна лише через регулярну перевірку здоров'я у профілактичних цілях.
Які саме аналізи потрібно здавати та як часто, для читачів Styler розповіла лікар-ендокринолог Анастасія Галецька.
Чек-ап або скринінг організму - це щорічне комплексне медичне обстеження, яке проходить людина з метою виявлення прихованих захворювань для ранньої діагностики або профілактики.
"Наразі дуже важливо стежити за своїм здоров'ям, адже повномасштабна війна дуже помітно похитнула здоров'я всіх українців. Крім того, велика кількість захворювань тривалий час себе не проявляють, що погіршує лікування запущених форм", - розповідає Анастасія.
При правильному підході за 2 дні можна пройти весь скринінг і дізнатись про свій організм набагато більше. За допомогою цих аналізів ваш сімейний лікар зможе розповісти:
Враховуючи аналізи, лікар може назначити вам вітаміни для підтримки організму (фото: Freepik)
Якщо ви здорова людина, не маєте хронічних захворювань, скарг або генетичної схильності до чогось, тоді лікар радить здати ці базові показники:
Чоловікам до цього списку варто додати тестостерон, аналіз на ПСА після 40 років. Феритин здавати не обов'язково.
Якщо ви не вживаєте м'яса, додайте до переліку феритин, вітамін В12 і вітамін D.
Ці аналізи потрібно щороку здавати для профілактичної перевірки (фото: Freepik)
Якщо Ви маєте скарги або хронічні хвороби, перелік аналізів призначає ваш сімейний лікар лише після консультації. Після обстежень з ним же ви й інтерпретуєте дані аналізів.
Не забувайте також і про діток. Педіатр зможе допомогти дібрати за віком щорічний огляд, враховуючи розвиток дитини
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