Что такое чек-ап организма и как часто его нужно делать: ответ эндокринолога

Известно, что многие болезни могут протекать совершенно бессимптомно. Выявить их можно только через регулярную проверку здоровья в профилактических целях.
Какие именно анализы нужно сдавать и как часто, для читателей Styler рассказала врач-эндокринолог Анастасия Галецкая.
Чек-ап или скрининг организма - это ежегодное комплексное медицинское обследование, которое проходит человек с целью выявления скрытых заболеваний для ранней диагностики или профилактики.
"Пока очень важно следить за своим здоровьем, ведь полномасштабная война очень заметно пошатнула здоровье всех украинцев. Кроме того, большое количество заболеваний длительное время себя не проявляют, что ухудшает лечение запущенных форм", - рассказывает Анастасия.
При правильном подходе за 2 дня можно пройти весь скрининг и узнать о своем организме гораздо больше. С помощью этих анализов ваш семейный врач сможет рассказать:
Учитывая анализы, врач может назначить вам витамины для поддержания организма (фото: Freepik)
Если вы здоровый человек, нет хронических заболеваний, жалоб или генетической предрасположенности к чему-то, тогда врач советует сдать эти базовые показатели:
Мужчинам в этот список следует добавить тестостерон, анализ на ПСА после 40 лет. Ферритин сдавать необязательно.
Если вы не употребляете мясо, добавьте в список ферритин, витамин В12 и витамин D.
Эти анализы нужно каждый год сдавать для профилактической проверки (фото: Freepik)
Если у Вас есть жалобы или хронические болезни, перечень анализов назначает ваш семейный врач только после консультации. После обследований с ним же вы и интерпретируете данные анализов.
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