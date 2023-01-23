Что такое чек-ап организма и как часто его нужно делать: ответ эндокринолога

Что такое чек-ап и почему его важно делать

Чек-ап или скрининг организма - это ежегодное комплексное медицинское обследование, которое проходит человек с целью выявления скрытых заболеваний для ранней диагностики или профилактики.

"Пока очень важно следить за своим здоровьем, ведь полномасштабная война очень заметно пошатнула здоровье всех украинцев. Кроме того, большое количество заболеваний длительное время себя не проявляют, что ухудшает лечение запущенных форм", - рассказывает Анастасия.

При правильном подходе за 2 дня можно пройти весь скрининг и узнать о своем организме гораздо больше. С помощью этих анализов ваш семейный врач сможет рассказать:

какую пищу лучше есть

на что следует обратить внимание

какие витамины, микро- и макроэлементы следует принимать

Учитывая анализы, врач может назначить вам витамины для поддержания организма (фото: Freepik)

Какие анализы нужно сдавать

Если вы здоровый человек, нет хронических заболеваний, жалоб или генетической предрасположенности к чему-то, тогда врач советует сдать эти базовые показатели:

общий анализ крови (необходим для общей картины, наличия анемий, хронических воспалительных заболеваний)

ферритин (наличие железодефицита, особенно у женщин, имеющих менструацию. Если уже наступила менопауза или вы принимаете оральные контрацептивы, этот анализ можно не сдавать)

общий анализ мочи (позволит оценить мочеполовую систему)

ттг, т4 свободный (функция щитовидной железы)

липидограмма (холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности)

печеночные пробы (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ билирубин и фракции)

глюкоза крови (для исключения сахарного диабета и преддиабетных состояний)

витамин D (25-ОН)

Мужчинам в этот список следует добавить тестостерон, анализ на ПСА после 40 лет. Ферритин сдавать необязательно.

Если вы не употребляете мясо, добавьте в список ферритин, витамин В12 и витамин D.

Эти анализы нужно каждый год сдавать для профилактической проверки (фото: Freepik)

Другие важные обследования

Рентген органов грудной клетки - раз в два года

УЗИ ЩЖ и брюшной полости - желательно раз в год

Консультация гинеколога с УЗИ органов малого таза - раз в год

Уролог для мужчин - желательно раз в год

УЗИ молочной железы для женщин до 44 лет - раз в год

Стоматолог по необходимости - раз в год

Если у Вас есть жалобы или хронические болезни, перечень анализов назначает ваш семейный врач только после консультации. После обследований с ним же вы и интерпретируете данные анализов.

Не забывайте также и о детках. Педиатр сможет помочь подобрать по возрасту ежегодный осмотр, учитывая развитие ребенка