Що таке "брудна бомба", якою лякають росіяни і як від неї захиститись

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу останні кілька днів почав обдзвонювати міністрів оборони різних країн і "попереджати" про нібито загрозу використання "брудної бомби". Аналітики ISW упевнені, що таким чином Росія намагається зупинити чи сповільнити військову допомогу Україні.
У слова Шойгу ніхто не повірив і США, Великобританія, а також Франція спільно засудили брехливі спроби Росії звинуватити Україну в готовності використати "брудну бомбу".
Що таке "брудна бомба", як вона застосовується і як від такої зброї можна захиститись - читайте в матеріалі Styler нижче.
Це бомба, яку ще називають радіологічною зброєю масового ураження. Її дія ґрунтується на використанні бойових радіоактивних речовин. Речовини виробляються у вигляді розчинів або порошків, які у своєму складі мають ізотопи хімічних елементів і мають властивість іонізуючого випромінювання.
Це випромінювання впливає на тканини організму людини й призводять до руйнації. Можливе виникнення променевої хвороби або ураження окремих органів. Поразка викликає захворювання не відразу, а за деякий час. При сильному ураженні людина втрачає працездатність і потребує тривалого лікування.
Дія "брудної бомби" схожа на вплив радіоактивних речовин, які викидаються в повітря при аварії на атомних електростанціях або при вибуху ядерного боєприпасу. Навколишнє середовище забруднюється і наслідки згубні для живого землі - людини, тварин, рослин.
Таку бомбу роблять із відходів, які утворюються під час роботи ядерних реакторів. Використання такої зброї може проводитись у розпилювачах авіаційних приладів, авіаційних бомб, безпілотних літаків, артилерійських снарядів та інших боєприпасів.
Як пояснюють у Центрі з контролю та профілактики захворювань США, "брудна бомба" або РПП (радіологічний пристрій, що розсіює) - це суміш вибухівки (динаміту) з радіоактивним матеріалом.
Коли запускається та вибухає динаміт (або будь-яка інша вибухівка), вибух розпорошує радіоактивний матеріал у повітря на дуже велику територію.
Така бомба працює дещо інакше, ніж ядерна зброя. Ядерна бомба передбачає розщеплення атомів та звільнення енергії, що створює атомну грибоподібну хмару. "Брудна бомба" не може стати причиною атомного вибуху, але вона стає причиною радіоактивного зараження.
Фото: "Брудна бомба" (wikipedia org)
У другій половині XX століття "брудні бомби" розроблялися у СРСР. Офіційно на озброєння такі бомби не ставилися в жодній країні, і їх використовували лише терористичні формування, які зацікавлені у завданні шкоди будь-яким способом.
У Росії ще на початку 1990-х були заяви про нібито крадіжки радіоактивних матеріалів із державних об'єктів. На той час ці заяви були пов'язані з конфліктом у Чечні.
Ефективність таких бомб не надто висока. По суті, вона накриває певну територію - під час вибуху радіоактивний матеріал розкидається довкола та вражає все живе. В епіцентрі вибуху та навколо – вся територія стане непридатною для використання. Постраждають усі, хто опинився в епіцентрі вибуху.
Є дані, що такі бомби могли використовувати на окремих територіях під час бойових дій у Югославії, Іраку та Сирії.
Найнебезпечніше - це в радіусі поразки такої бомби. Усі радіоактивні речовини, а також пил небезпечні для здоров'я, якщо їх вдихнути. Побачити радіацію чи її відчути неможливо.
Якщо ви опинилися на вулиці
Якщо ви у будівлі:
Якщо ви в машині:
Важливо! Не використовуйте продукти, які не були герметично запечатані. Не чіпайте предметів, які могли бути забруднені. Пити воду можна лише з пляшок.
До речі, раніше ми писали про те, як правильно захистити себе у разі ядерної атаки, аварії на ЧАЕС чи використання "брудної бомби".
А також ми розповідали про те, що відповів міністр оборони України Рєзніков на вкидання РФ про "брудну бомбу".